На Кіровоградщині ще одна парафія перейшла до Єдиної церкви



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На збори було запрошено єпископа Православної церкви України

У зборах взяли участь 135 парафіян, 132 були за

В селі Бірки Олександрівського району Кіровоградської області парафія Свято-Миколаївського храму проголосувала за перехід з колишньої Української православної церкви Московському патріархату до Православної церкви України. Про це повідомив місцевий журналіст Валерій Лебідь.

За його даними, у зборах взяли участь 135 парафіян. Вони розглянули питання зміни підлеглості церкви. На збори було запрошено єпископа Кропивницького та Голованівського Православної церкви України Марка.

За перехід проголосували 132 парафіяни.

Нагадаємо, перша парафія на Кіровоградщині перейшла до Православної церкви України наприкінці січня. Всього на початок року в області знаходилися 307 церков у підпорядкуванні колишньої Української православної церкви Московському патріархату, за даними самого патріархату.

Нагадаємо, громада церкви, в якій служив батько митрополита Онуфрія, проголосувала за перехід до єдиної церкви.