Нардеп Куницький повернувся в Україну після дворічної відсутності

Куницький також фігурував у скандалі з побиттям чоловіка в центрі Києва

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила «Главкому» повернення колеги та повідомила про це у своєму Telegram-каналі

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький, який понад два роки перебував за кордоном, повернувся в Україну. Парламентаря вже помітили у Верховній Раді. Інформацію про повернення Куницького «Главкому» підтвердила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Про це вона також повідомила у своєму Telegram-каналі.

ЗМІ повідомляють, що нардеп насправді приїхав до України минулими вихідними, попередньо, з Канади. Цього пленарного тижня він мав з'явитися на засіданні парламенту.

Нагадаємо, 23 вересня 2024 року Олександр Куницький виїхав з України у службове відрядження до США. Метою поїздки було «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». Однак після відрядження нардеп не повернувся до України.

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Як раніше писав «Главком», у декларації за 2025 рік Куницький зазначив, що безоплатно користується квартирою площею 43 кв. м у Канаді. Житло належить іноземній громадянці, а депутат користується ним із жовтня 2024 року. За минулий рік Куницький не задекларував доходів, а також не отримував зарплати у Верховній Раді.

Куницький також фігурував у скандалі з побиттям чоловіка в центрі Києва. 5 жовтня 2023 року в мережі з'явилося відео конфлікту за участю нардепа та його колеги Артема Дмитрука. Після інциденту генеральний прокурор зареєстрував кримінальне провадження щодо обох парламентарів.