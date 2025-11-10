10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 10 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

10 листопада у світі відзначають Всесвітній день молоді та Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку. В Україні та світі також святкують Міжнародний день бухгалтерії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день молоді

Це свято відзначається щорічно 10 листопада на честь заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді (ВФДМ), що відбулося цього дня у 1945 році в Лондоні на Всесвітній конференції молоді. Метою свята є привернення уваги до ролі молоді у розвитку суспільства, сприяння миру, взаєморозумінню та співпраці між молодіжними організаціями з різних країн.

Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку

Щорічна міжнародна дата, яка відзначається з ініціативи ЮНЕСКО. Свято покликане підкреслити ключову роль науки у прогресі людства, забезпеченні миру, сталого розвитку та підвищенні якості життя. Цей день нагадує міжнародній спільноті про необхідність використання науково-технічних досягнень в інтересах всього суспільства.

Міжнародний день бухгалтерії

Професійне свято, що відзначається 10 листопада. Ця дата була обрана на честь публікації у 1494 році книги видатного математика Луки Пачолі «Сума арифметики, геометрії, відношень і пропорцій», в якій вперше детально було описано метод подвійної бухгалтерії. Цей день є визнанням важливої ролі бухгалтерів у забезпеченні фінансової прозорості та стабільності.

Релігійні свята та їхня історія

День святих апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта (Кварта) і Тертія

Цього дня Православна Церква вшановує пам'ять шести апостолів від 70-ти, які були учнями апостола Павла і допомагали йому в місіонерській праці.

Ераст: Згадується в Посланні до Римлян як «доморядник міста» в Коринфі (Рим. 16:23), що свідчить про його високий адміністративний статус. Згодом став єпископом Панеади Палестинської.

Олімп та Родіон: Згадуються Павлом як його родичі та співробітники. Родіон (також Іродіон) був єпископом у Патрах.

Сосіпатр, Куарт (Кварт) та Тертій: Також були серед учнів Павла. Тертій, за переказами, був переписувачем Послання Павла до Римлян.

Усі вони, за церковною традицією, віддали своє життя за поширення християнства, прийнявши мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали Передзим'ям або святом Параскеви П'ятниці (за старим календарем). Вважалося, що 10 листопада — це умовний початок передзим'я, коли природа остаточно готується до морозів.

Народні прикмети:

Сильний вітер – до хуртовин та різкого похолодання.

Горобці гучно цвірінькають – зима буде теплою.

Вранці іній на деревах – чекайте на морозну і суху зиму.

Йде дощ – зима буде м'якою і без сильних морозів.

На вишнях залишилося листя – сніг, який випав, скоро розтане.

Що не можна робити цього дня:

Не можна починати важкі домашні справи – щоб не потривожити «осінні духи дому».

Не варто давати гроші та речі в борг – вважалося, що позичене не повернеться або забере частину добробуту сім'ї.

Не смійтеся гучно – це може накликати горе або розлад.

Не варто планувати далеких поїздок – шлях може виявитися невдалим.

Історичні події

1663 рік – укладають Батуринські статті;

1770 рік – Вольтер заявляє, якби бога не існувало б, його потрібно було б винайти;

1926 рік – у Берліні відкривають Український науковий інститут;

1928 рік – у Києві відкривають будинок-музей Тараса Шевченка;

1989 рік – у Львові відбуваються установчі збори Товариства «Надсяння», яке репрезентує українців депортованих з українських етнічних територій, котрі після Другої світової війни передали Польщі;

1993 рік – групою сектантів «Білого братства», очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос) та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено «кінець світу» та захоплено київський Софійський собор із метою масового самознищення;

1993 рік – в Україні заборонили всі воєнізовані недержавні організації;

1994 рік – Ірак визнає незалежність Кувейту;

2004 рік – Центрвиборчком України оголошує остаточні результати першого туру виборів президента України: Віктор Ющенко набирає 11 125 395 голосів (39,87%), Віктор Янукович – 10 969 579 голосів (39,32%);

2004 рік – виходить Firefox 1.0;

2009 рік – запускають перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС;

2022 рік – 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільняє місто Снігурівку від російських окупантів.

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Денис, Костянтин, Іван, Михайло, Микола, Борис, Олексій, Георгій, Петро, Ольга.