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Українці за кордоном вийдуть на акції протесту через атаки Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Українці за кордоном вийдуть на акції протесту через атаки Росії
Українці по всьому світу виходять на акції протесту
фото: https://t.me/uaklych

Учасники мітингів вимагатимуть надання Україні зброї та визнати Росію державою-спонсором тероризму

Активісти з різних куточків світу, за підтримки проєкту «Український свідок», анонсують проведення масових акцій по всьому світу у відповідь на обстріли українських міст. Частина вже відбулась напередодні. Наступні – на цих вихідних з 14 по 16 жовтня.

Суть акцій проста – українці будуть ставати навколо видатних пам’яток архітектури, утворюючи «коло захисту», щоб показати що ми захищаємо весь світ від війни і середньовіччя. Після акції учасників просять опублікувати фото та відео з тегом #DefendingUkraine.

Участь в акції вже підтвердили такі міста:

  • Північна Америка: Чикаґо, Атланта, Нью-Йорк, Остін, Сан-Антоніо, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Філадельфія, Сотл-Лейк-Сіті, Бойсе, Торонто;
  • Європа: Прага, Варшава, Берлін, Осло.

Активісти будуть вимагати надання Україні зброї, зокрема засобів ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

9 фото
На весь екран

Список міст, де відбудуться акції протесту, доповнюється. Більш детальна інформація щодо акцій у різних містах світу публікується у Telegram-каналі https://t.me/uaklych.

Нагадаємо, День захисників та захисниць України відзначається щорічно 14 жовтня. Свято започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою «День захисника України». З 2015 року є державним святом і неробочим днем. Однак, на період воєнного стану, відповідно до законодавства,  цей день буде робочим. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на «День захисників і захисниць України».

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Теги: росія українці війна мітинг протест

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