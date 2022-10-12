Українці за кордоном вийдуть на акції протесту через атаки Росії

Українці по всьому світу виходять на акції протесту

Учасники мітингів вимагатимуть надання Україні зброї та визнати Росію державою-спонсором тероризму

Активісти з різних куточків світу, за підтримки проєкту «Український свідок», анонсують проведення масових акцій по всьому світу у відповідь на обстріли українських міст. Частина вже відбулась напередодні. Наступні – на цих вихідних з 14 по 16 жовтня.

Суть акцій проста – українці будуть ставати навколо видатних пам’яток архітектури, утворюючи «коло захисту», щоб показати що ми захищаємо весь світ від війни і середньовіччя. Після акції учасників просять опублікувати фото та відео з тегом #DefendingUkraine.

Участь в акції вже підтвердили такі міста:

Північна Америка: Чикаґо, Атланта, Нью-Йорк, Остін, Сан-Антоніо, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Філадельфія, Сотл-Лейк-Сіті, Бойсе, Торонто;

Чикаґо, Атланта, Нью-Йорк, Остін, Сан-Антоніо, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Філадельфія, Сотл-Лейк-Сіті, Бойсе, Торонто; Європа: Прага, Варшава, Берлін, Осло.

Активісти будуть вимагати надання Україні зброї, зокрема засобів ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Список міст, де відбудуться акції протесту, доповнюється. Більш детальна інформація щодо акцій у різних містах світу публікується у Telegram-каналі https://t.me/uaklych.

Нагадаємо, День захисників та захисниць України відзначається щорічно 14 жовтня. Свято започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою «День захисника України». З 2015 року є державним святом і неробочим днем. Однак, на період воєнного стану, відповідно до законодавства, цей день буде робочим. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на «День захисників і захисниць України».