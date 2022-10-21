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Стало відомо, скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства
У дипломатичному відомстві не уточнюють дані цих осіб
фото ілюстративне

Близько трьох тис. осіб хочуть позбутись громадянства України

Три тис. громадян України, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на запит «Українських новин».

«Наразі Міністерство закордонних справ України опрацьовує в рамках чинного порядку близько трьох тис. клопотань громадян України про вихід з громадянства України, поданих до закордонних дипломатичних установ України», – повідомили в МЗС.

При цьому у дипломатичному відомстві не уточнюють дані цих осіб, їхніх прізвищ та імен.

«Наголошуємо, що інформація про особу, прийняту в громадянство України або громадянство якої припинено, конфіденційна щодо визначення чинності Законом. Відповідно до частини 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані мають обмежений доступ та розповсюдження таких даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених вищезгаданим Законом, і лише на користь національної безпеки, економічного благополуччя та прав людини», – пояснили в МЗС.

До слова, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: громадянство Україна МЗС

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