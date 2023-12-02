На Львівщині чоловік розчленував тіло жінки у ванній кімнаті

Зараз мешканець Моршина перебуває під вартою

Спільне розпивання алкоголю переросло у бійку з трагічним фіналом

У Львівській області 40-річний чоловік жорстоко забив до смерті 50-річну жінку, а потім розчленував її у ванній кімнаті. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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За даними слідства, жорстоке вбивство сталося в серпні цього року у місті Моршині.

«Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички фігурант завдав численні удари по голові та тілу потерпілої. Внаслідок отриманих травм – остання померла на місці», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Зазначається, що обвинувачений у ванній кімнаті квартири розчленував тіло вбитої жінки, щоб приховати сліди злочину.

Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що в Києві жорстоко вбито військового. Правоохоронці знайшли тіло зниклого чоловіка в одній із водойм на околиці міста, а його автомобіль – в одному зі спальних районів столиці.

До слова, у Львові колишнього поліцейського, який забив дружину до смерті, засуджено до восьми років позбавлення волі.

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Також повідомлялося, що в Астані в одному з місцевих ресторанів колишній міністр економіки Казахстану під час сварки до смерті побив дружину. Його затримали.