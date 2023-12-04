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У Київському водосховищі знайшли тіло семирічної дитини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Київському водосховищі знайшли тіло семирічної дитини
Рятувальники шукали зниклого хлопчика дві доби 
фото: ДСНС

Про зникнення дитини до Нацполіції повідомила мати

На Київщині виявило тіло семирічного хлопчика, якого розшукували від 3 грудня. Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що про зникнення дитини до Нацполіції повідомила мати 3 грудня.

«Рятувальники спільно з поліцейськими розшукують Владислава Гарвату з с. Козаровичі Вишгородського району», – йдеться в повідомленні.

Тіло семирічного хлопчика виявили у Київському водосховищі.

«Дві доби рятувальники та поліцейські шукали Владислава Гарвату з села Козаровичі Вишгородського району. Але, на жаль, дива не сталося», – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, у червні на Прикарпатті знайшли зґвалтованою та вбитою дев'ятирічну дівчинку.

Теги: Київщина рятувальники поліція дитина

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