  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    На Рівненщині помітили рідкісний суперкар McLaren 600 LT (відео)

    • Розсилка
    Суперкар McLaren 600 LT&nbsp; - На Рівненщині помітили рідкісний суперкар McLaren 600 LT (відео)
    Суперкар McLaren 600 LT 

    Максимальна швидкість автомобіля становить 328 км/год

    У Рівному помітили рідкісний суперкар McLaren, він може розганятися до неймовірної швидкості.

    Про це повідомляється в Instagram-каналі «vehicles.exclusive».

    «Швидко дає плоди легалізований видобуток бурштину – Mclaren 600 LT « Burshtin Edition» в Рівному», – жартують в групі.

    Віддача двигуна 600LT становить 600 «коней».

    Це, по суті, перша «вхідна» LT-версія в лінійці McLaren. Однак, 600LT є повноцінним суперкаром, розганяється до 96,6 км/год (60 миль/год) за 2,8 с.

    Його максимальна швидкість становить 328 км/год, а з «чверті милі» він виїжджає за 10,4 с.

    Вартість такого автомобіля – близько 260 тисяч доларів.

    Нагадаємо, за підсумками першого півріччя на ринку нових авто Audi e-tron став електромобілем, що найчастіше продавався. Всього за 6 місяців було продано 60 нових Audi e-tron. Продажі зросли у 20 разів.

    Читайте також:
    У столиці біля метро облаштують шість перехоплюючих паркінгів (список)
    автомобіль Рівне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ