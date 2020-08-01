На Рівненщині помітили рідкісний суперкар McLaren 600 LT (відео)



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Суперкар McLaren 600 LT

Максимальна швидкість автомобіля становить 328 км/год

У Рівному помітили рідкісний суперкар McLaren, він може розганятися до неймовірної швидкості.

Про це повідомляється в Instagram-каналі «vehicles.exclusive».

«Швидко дає плоди легалізований видобуток бурштину – Mclaren 600 LT « Burshtin Edition» в Рівному», – жартують в групі.

Віддача двигуна 600LT становить 600 «коней».

Це, по суті, перша «вхідна» LT-версія в лінійці McLaren. Однак, 600LT є повноцінним суперкаром, розганяється до 96,6 км/год (60 миль/год) за 2,8 с.

Його максимальна швидкість становить 328 км/год, а з «чверті милі» він виїжджає за 10,4 с.

Вартість такого автомобіля – близько 260 тисяч доларів.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя на ринку нових авто Audi e-tron став електромобілем, що найчастіше продавався. Всього за 6 місяців було продано 60 нових Audi e-tron. Продажі зросли у 20 разів.

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