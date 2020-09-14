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    Суспільство

    На Україну насувається потужна магнітна буря

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    Фахівці радять під час магнітних бурь уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень - як фізичних, так і емоційних - На Україну насувається потужна магнітна буря
    Фахівці радять під час магнітних бурь уникати стресових ситуацій і надмірних навантажень - як фізичних, так і емоційних

    Стихія вдарить по самопочуттю українців вже незабаром

    Фахівці змінили календар магнітних бур на вересень 2020-го. Магнітний шторм найвищої потужності за весь рік очікується наприкінці, а не в середині вересня.

    Фахівці з лабораторії регіонівської астрономії ФІАН повідомляють, удар по метеозалежних буря завдасть під кінець цього місяця.

    Поки що фахівці спостерігають низьку сонячну активність, у результаті чого магнітні бурі не надто інтенсивні.

    Найпотужніша ж магнітна буря, за даними експертів, має розпочатися 23-го вересня і триватиме по 29 число. Найсильніший вплив стихії відчуватиметься 27 вересня.

    Додамо, що початок і тривалість коливань магнітного поля планети цілком можна прогнозувати. За 3-4 дні після спалахів на Сонці, земляни відчувають на собі вплив зміненого електромагнітного поля, повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

    Щоб залишатися в тонусі і мінімізувати негативний вплив магнітних бур, фахівці радять в цей період дотримуватись простих порад. Так, цей час краще провести в спокої, уникаючи стресових ситуацій і надмірних навантажень - як фізичних, так і емоційних. Слід більше відпочивати, висипатися і гуляти на свіжому повітрі. Для поліпшення самопочуття у такі дні рекомендується не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

    Дотримуйтесь меню, що складається з легкої їжі, мінімізувавши вживання дуже жирних, гострих і занадто солоних страв. Варто відмовитися від алкоголю і кави, замість цього пити більше води і заспокійливі чаї.

    УДАР шторм час
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