На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров

Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року

До служби Артур Петров був відомим стендап-коміком

Під час евакуації поранених 18 березня у Харківській області загинув стендап-комік, військовий Артур Петров. Про це повідомила його дружина Катерина Яблінська, передає «Главком».

«Любі друзі, колеги, знайомі Артура, ті, хто любив його стендап. Я Катя, дружина Артура. 18 березня Артур загинув у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці – у 43-й окремій механізованій бригаді. Коли він повернеться додому – я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка», – йдеться у дописі.

Петров доєднався до війська у квітні минулого року, останні місяці служив у 43-й окремій механізованій бригаді.

Що відомо про Петрова?

фото: Arthur Petrov/Facebook

До служби Артур Петров був відомим стендап-коміком із понад семирічним досвідом виступів у «Підпільному стендапі», де здобув популярність серед глядачів. Він також з’являвся у телевізійних проєктах «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб» та «Комік на мільйон».

Крім сценічної діяльності, Петров працював сценаристом у програмі «Я соромлюсь свого тіла». У нього залишилися двоє малолітніх дітей.