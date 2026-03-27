Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
фото: Arthur Petrov/Facebook

До служби Артур Петров був відомим стендап-коміком

Під час евакуації поранених 18 березня у Харківській області загинув стендап-комік, військовий Артур Петров. Про це повідомила його дружина Катерина Яблінська, передає «Главком».

«Любі друзі, колеги, знайомі Артура, ті, хто любив його стендап. Я Катя, дружина Артура. 18 березня Артур загинув у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці – у 43-й окремій механізованій бригаді. Коли він повернеться додому – я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка», – йдеться у дописі.

На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров фото 1

Петров доєднався до війська у квітні минулого року, останні місяці служив у 43-й окремій механізованій бригаді.

Що відомо про Петрова?

Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
фото: Arthur Petrov/Facebook

До служби Артур Петров був відомим стендап-коміком із понад семирічним досвідом виступів у «Підпільному стендапі», де здобув популярність серед глядачів. Він також з’являвся у телевізійних проєктах «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб» та «Комік на мільйон».

Крім сценічної діяльності, Петров працював сценаристом у програмі «Я соромлюсь свого тіла». У нього залишилися двоє малолітніх дітей.

Теги: війна смерть фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua