Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
search button user button menu button
Ігар Тишкевіч Політичний аналітик

Війна в Ірані. Трамп не врахував головного

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На що насправді розраховує Іран і чого не врахував Трамп
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Трамп не врахував головного – і це не нафта

Отже, панове, судноплавство Ормузькою протокою ускладнене. Формально Іран її знову відкрив. Насправді судна проходять вкрай рідко.
Аеропорти закриті. Безліч туристів застрягли в країнах затоки.

Тепер давайте моделюємо ситуацію «війна на місяць». Місцеве населення ОАЕ і Саудівської Аравії (частково Оману) щось їсть, щось купує. Туристи теж.

Але є проблема – підвезення, в першу чергу продовольства морем або повітрям. А це все «поламалося» – не працює. Голоду не буде, але значна частина звичних продуктів буде просто з'їдена.

Можливо, альтернативою може бути доставка з портів, наприклад, Червоного моря. Так. Але найдешевша доставка – залізницею. Для прикладу – зображення залізничної мережі Саудівської Аравії. Немає діючої колії в той бік. Є колія в бік Ізраїлю через Йорданію. Але там пропускна здатність не така вже й велика.

Питання вагонного парку для 32 млн населення Саудівської Аравії (+ 2-3 млн туристів, + 10 млн «заробітчан») – постає вкрай гостро. Для ОАЕ те ж саме. Автомобілями. Цілком. Але знову питання в кількості автомобілів.

Це означає, що логістика на Аравійському півострові стає «золотою». Продукти теж. Є, правда, варіант, морем. З Пакистану (робочий варіант) і Іраку – частково робочий, якщо проіранські групи на півдні країни не почнуть «наземну війну».

Одним словом, проблеми логістики нафти в країни Затоки вже через 2-3 тижні війни можуть перетворитися на проблеми доставки продовольства і продуктів першої необхідності. А також на питання виживання іноземних працівників і частини туристів (з громадянами нічого не буде – їх забезпечать).

І на цьому тлі відразу кілька держав можуть наполегливо попросити Трампа «згорнути концертну діяльність». І це буде моментом, вигідним для нового (невідомо, хто на той час залишиться в живих і хто буде ключовим) правителя (правителів) Ірану вступати в переговори на досить сильних позиціях.

Тому стежимо і за ринком продуктів харчування. А також за ринком продажів вантажних автомобілів у регіоні.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна продукти населення переговори Іран Ізраїль Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Вчора, 00:26
Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку
Буданов пояснив, яку функцію зараз виконує Україна для всієї Європи
27 лютого, 15:05
Зеленський розповів про долю мешканців Слов’янська та Краматорська
Віддати Словʼянськ і Краматорськ – означає залишити 200 тис. людей під окупацією – Зеленський
27 лютого, 11:22
12 країн проголосували «проти» резолюції ООН про мир в Україні
США не проголосували за резолюцію ООН про підтримку миру в Україні
24 лютого, 18:55
Трамп назвав політику демократів причиною економічних проблем
Трамп звинуватив демократів у сповільненні економічного зростання США
20 лютого, 18:25
Ціна «улюбленого забарвлення Трампа» окремо невідома і не публікувалася
Літаки Air Force One отримають улюблене забарвлення Трампа
18 лютого, 04:47
У 27-річного захисника залишилися сестра, дружина та дві маленькі доньки
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Вадима Михнича
10 лютого, 09:00
AP: Трамп змінює тактику переговорів, залучаючи топових військових США
AP: Трамп змінює тактику переговорів, залучаючи топових військових США
8 лютого, 07:26
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
6 лютого, 22:41

Ігар Тишкевіч

Війна в Ірані. Трамп не врахував головного
Війна в Ірані. Трамп не врахував головного
Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
Трамп ховає ООН. А з нею і старий порядок
Трамп ховає ООН. А з нею і старий порядок
Привид Будапешта: як швидкий мир може стати пасткою
Привид Будапешта: як швидкий мир може стати пасткою
Чому Путін оголосив про військові збори
Чому Путін оголосив про військові збори
Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?
Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua