На Львівщині у водоймі знайдено тіло військового

Чоловіка востаннє бачили 10 березня

У селі Андріївка Красненської громади Золочівського району Львівської області в суботу, 14 березня, місцеві мешканці виявили у воді тіло чоловіка. Ним виявився військовослужбовець, який перебував на реабілітації. Як інформує «Главком», про це повідомляє сайт «Золочів.нет».

Староста села Мирослава Когут розповіла журналістам, що, попередньо, тіло належить 44-річному місцевому мешканцю, військовослужбовцю, який лікувався після поранення та проходив реабілітацію. Загиблий жив разом з матір’ю, яка востаннє бачила його у вівторок, 10 березня. Він сказав їй, що їде до Львова.

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події.

