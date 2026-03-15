Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині у водоймі знайдено тіло військового

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
фото: zolochiv.net

Чоловіка востаннє бачили 10 березня

У селі Андріївка Красненської громади Золочівського району Львівської області в суботу, 14 березня, місцеві мешканці виявили у воді тіло чоловіка. Ним виявився військовослужбовець, який перебував на реабілітації. Як інформує «Главком», про це повідомляє сайт «Золочів.нет».

Староста села Мирослава Когут розповіла журналістам, що, попередньо, тіло належить 44-річному місцевому мешканцю, військовослужбовцю, який лікувався після поранення та проходив реабілітацію. Загиблий жив разом з матір’ю, яка востаннє бачила його у вівторок, 10 березня. Він сказав їй, що їде до Львова.

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події.

Раніше у лісовому масиві на Прикарпатті знайшли мертвим мобілізованого напередодні 39-річного чоловіка. За даними поліції, на його тілі немає ознак насильницької смерті

Нагадаємо, у Чернівцях під час проведення судово-медичної експертизи тіла загиблого військовослужбовця, повернутого в межах чергового репатріаційного заходу (обміну тілами) з РФ, медики виявили нерозірвану гранату

Теги: Львівщина смерть військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua