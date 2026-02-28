Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран: що відомо (оновлено)

Міністр оборони Ісраель Кац: Ізраїль здійснив превентивний удар по Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. В ізраїльських містах лунають сирени, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить масштабну повітряну операцію проти інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Izrael.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів.

«Держава Ізраїль розпочала превентивний удар по Ірану, щоб усунути загрози для нашої держави», – заявив міністр.

Ізраїль наносить удари по Ірану — в Тегерані лунають вибухи, — ЗМІ



Міністр оборони Ізраїлю оголосив негайний надзвичайний стан по всій країні через «попереджувальну атаку» проти Ірану. Громадян закликали суворо дотримуватися інструкцій командування цивільної оборони та… pic.twitter.com/8XWXv3igJD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 28, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Уряд Ізраїлю наголошує, що ці кроки є необхідним заходом для захисту суверенітету, оскільки розвідка підтвердила підготовку іранської сторони до ракетного обстрілу.

Паралельно з операцією проти Ірану, ЦАХАЛ завдає серії авіаударів по південному Лівану. Ціллю стали тунельні шахти, які використовувалися для перекидання бойовиків, ракетні пускові майданчики та військові об'єкти, які «Хезболла» намагалася відновити після попередніх конфліктів.

Ізраїльське командування наголошує, що ця діяльність є порушенням безпекових домовленостей між Ізраїлем і Ліваном та становить пряму загрозу для цивільного населення Ізраїлю.

Оновлення станом на 8:50

Через початок нападу на Іран Ізраїль закрив свій повітряний простір для цивільних рейсів.

«Громадськість просять не приходити до аеропортів до подальшого повідомлення», – йдеться у заяві Міністерства транспорту. «Пасажирів, які зараз перебувають за кордоном, просять слідкувати за розкладом рейсів через ЗМІ та через свої авіакомпанії після відкриття повітряного простору».

У ньому додається, що ізраїльтян за кордоном «просять дотримуватися директив та рекомендацій Ради національної безпеки».

«Щойно дозволить ситуація з безпекою, повітряний простір знову відкриється, і рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю відновляться. Повідомлення про це буде надано за 24 години до поновлення рейсів».

Оновлення станом на 8:57

Моссад звертається до іранців: «Разом ми повернемо Іран до його славних днів». У той час, як Ізраїль завдає ударів по Ірану, розвідувальне агентство Моссад на своєму офіційному перськомовному Telegram-каналі закликає іранців допомогти «повернути Іран до його славних днів».

«Наші іранські брати та сестри, ви не самотні! Ми запустили спеціально для вас високобезпечний та спеціалізований Telegram-канал. Разом ми повернемо Іран до його славних днів», – йдеться у заяві.

Моссад закликає іранців «поділитися з нами фотографіями та відео вашої справедливої ​​боротьби проти режиму».

Оновлення станом на 9:04

Посольство США в Катарі запроваджує правила самоізоляції для всіх своїх співробітників, рекомендуючи всім своїм громадянам робити те саме до подальшого повідомлення.

Цей крок відбувся після того, як Ізраїль та США завдали ударів по Ірану.

Оновлення станом на 9:22

Ізраїль готується до кількох днів конфлікту з Іраном, заявив ізраїльський чиновник.

За словами чиновника, удари, здійснені сьогодні вранці спільно зі США, були спрямовані на об'єкти та військові об'єкти іранського режиму.

Оновлення станом на 9:28

У суботу агентству Reuters американський чиновник повідомив, що американські удари по Ірану здійснюються з повітря та моря.

Іран заявив, що готовий обговорити обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій, але виключив пов'язування цього питання з ракетами.

Тегеран також заявив, що захищатиметься від будь-якого нападу.

Оновлення станом на 9:41

«США розпочали масштабну військову операцію в Ірані, ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – Трамп.

Нагадаємо, попри жорстке придушення масштабних протестів, іранські університети залишаються осередками громадського спротиву. Згідно з даними активістів, минулого тижня антиурядові акції охопили щонайменше десять навчальних закладів країни. Студенти, які змушені спілкуватися анонімно через страх переслідувань, заявляють про глибоке розчарування політичним курсом Тегерана та зростання внутрішньої напруги, що посилюється загрозою військового конфлікту зі США через ядерну програму Ірану.