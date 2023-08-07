Енергоатом повідомив про нову загрозу на ЗАЕС

Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280°C, але не ремонтується. Через це він несе загрозу. Про це під час пресконференції розповів голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, передає «УНІАН».

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Котін зазначив, що в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.

«Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280°C. З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, – це небезпечно», – розповів він.

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Нагадаємо, що 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни. МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.