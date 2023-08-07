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Енергоатом повідомив про нову загрозу на ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Енергоатом повідомив про нову загрозу на ЗАЕС
23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни
фото ілюстративне

Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280°C, але не ремонтується. Через це він несе загрозу. Про це під час пресконференції розповів голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, передає «УНІАН».

Котін зазначив, що в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.

«Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280°C. З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, – це небезпечно», – розповів він.

Нагадаємо, що 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни. МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС. 

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

Теги: окупанти війна АЕС Запорізька АЕС

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