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МАГАТЕ таки знайшло міни на Запорізькій АЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
МАГАТЕ таки знайшло міни на Запорізькій АЕС
Запорізька атомна електростанція
фото з відкритих джерел

Під час обходу ЗАЕС експерти побачили кілька мін

Міжнародне агентство з атомної енергії виявило на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) протипіхотні міни. Про це йдеться у вчорашньому звіті організації.

Під час обходу ЗАЕС 23 липня група експертів МАГАТЕ побачила кілька мін, які розташовані в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Водночас фахівці нічого не помітили в межах внутрішнього периметра майданчика.

«Як я повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попередню установку мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях усередині. Наша команда обговорила цей конкретний висновок із ЗАЕС, і їм сказали, що це військове рішення, і вони (міни – «Главком») розміщені у районі, контрольованому військовими. Але наявність таких вибухових речовин на майданчику не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ та посібникам з ядерної безпеки і створює додатковий психологічний тиск на персонал станції», – зауважив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

Зазначимо, що на початку липня українська військова розвідка повідомляла, що росіяни використали протипіхотні міни, щоб замінувати територію й обʼєкти ЗАЕС. Попри це, фахівці МАГАТЕ під час тодішньої інспекції не виявили ознак мінування ЗАЕС. 

Крім того, за даними ГУР, російські загарбники заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. 

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС. 

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ міни

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