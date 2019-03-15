На кордоні з Угорщиною відкриють ще один пункт пропуску



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Після відкриття пункту пропуску біля села Дийда, буде оптимізовано автотранспортні потоки між Україною та країнами Євросоюзу, - президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що у 2019 році на кордоні з Угорщиною відкриється міжнародний пункт пропуску Велика Паладь - Надьгодош. Про це Порошенко заявив на раді регіонального розвитку Закарпатської області, повідомляє РБК-Україна.

Президент висловив сподівання, що після відкриття пункту пропуску біля села Дийда, буде оптимізовано автотранспортні потоки між Україною та країнами Євросоюзу.

Він також наголосив на необхідності реалізації проекту об'їзної дороги навколо м. Берегово, що з'єднає угорський автобан М-3 з трасою Київ-Чоп.

«Дуже важливою є реалізація проекту з будівництва Берегівської об’їзної дороги, що з’єднає угорський автобан М3 з нашої трасою міжнародного значення «Чоп – Київ». Після відкриття пункту пропуску біля села Дийда, будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною й країнами ЄС», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, з 18 по 22 березня у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Німецьке» буде тимчасово призупинено оформлення і пропуск вантажівок. Причина - калібрування ваги на словацькому боці.