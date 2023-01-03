На заході України зафіксовано землетрус

На території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021

Поштовх відбувся на глибині 6 км, його магнітуда сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера

Сьогодні, 3 січня, о 15:28 науковці зафіксували землетрус у місті Іршава на Закарпатті. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Поштовх відбувся на глибині 6 км. Його магнітуда сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

«За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Нагадаємо, 23 грудня в Україні стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ Чернівецької області.