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На заході України зафіксовано землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На заході України зафіксовано землетрус
На території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021
фото ілюстративне

Поштовх відбувся на глибині 6 км, його магнітуда сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера

Сьогодні, 3 січня, о 15:28 науковці зафіксували землетрус у місті Іршава на Закарпатті. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Поштовх відбувся на глибині 6 км. Його магнітуда сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

«За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

На заході України зафіксовано землетрус фото 1

Нагадаємо, 23 грудня в Україні стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ Чернівецької області.

Теги: Закарпаття землетрус стихійні лиха

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