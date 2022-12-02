На заході України зафіксовано землетрус

Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ, на глибині 6 км

Вчора, 1 грудня, в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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За даними фахівців, епіцентр землетрусу залягав в районі міста Новодністровськ Чернівецької області, на глибині 6 кілометрів. Його магнітуда склала 2,2 за шкалою Ріхтера.

«За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – йдеться в повідомленні.

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Останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 18 листопада 2022 року з магнітудою 2,7.

Додамо, що землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів.

До цього землетруси у Чернівецькій області були зареєстровані 5 лютого та 14 березня 2021 року (два) з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.