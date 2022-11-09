Поштовхи відчувалися навіть в Індії. У Непалі стався потужний землетрус
Внаслідок землетрусу загинули щонайменше шестеро людей
У середу, 9 листопада, у Непалі стався потужний землетрус, поштовхи якого відчувалися аж в столиці Індії. Про це повідомляє Reuters.
«Вранці середи у Непалі трапився землетрус силою 6,6 бала, унаслідок якого загинуло щонайменше шестеро людей й кілька будинків у західному районі Доті було зруйновано», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще п’ятеро людей отримали важкі травми.
Епіцентр землетрусу знаходився в 158 км на північний схід від міста Пілібхіт. Зараз у регіоні працюють дві групи рятувальників, яким допомагають гелікоптери.
Нагадаємо, 18 вересня, біля берегів Тайваню стався потужний землетрус, магнітуда якого склала 7,2 бали за шкалою Ріхтера. Поштовхи землетрусу відчувалися ще у трьох країнах – Японії, Філіппінах та Китаї.
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