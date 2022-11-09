Поштовхи відчувалися навіть в Індії. У Непалі стався потужний землетрус

Внаслідок землетрусу загинули щонайменше шестеро людей

У середу, 9 листопада, у Непалі стався потужний землетрус, поштовхи якого відчувалися аж в столиці Індії. Про це повідомляє Reuters.

«Вранці середи у Непалі трапився землетрус силою 6,6 бала, унаслідок якого загинуло щонайменше шестеро людей й кілька будинків у західному районі Доті було зруйновано», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще п’ятеро людей отримали важкі травми.

Епіцентр землетрусу знаходився в 158 км на північний схід від міста Пілібхіт. Зараз у регіоні працюють дві групи рятувальників, яким допомагають гелікоптери.

Непал – межує на півночі з Тибетським автономним районом Китаю, на сході – із штатом Індії Сіккім, на півдні й заході – власне з Індією. Загальна довжина державного кордону становить 3159 км, 1389 км – довжина кордону з Китаєм, 1770 км – довжина кордону з Індією. У країні нерідко відбуваються землетруси. Остання серія руйнівних землетрусів сталася у 2015 році та призвела до багатотисячних жертв.

Нагадаємо, 18 вересня, біля берегів Тайваню стався потужний землетрус, магнітуда якого склала 7,2 бали за шкалою Ріхтера. Поштовхи землетрусу відчувалися ще у трьох країнах – Японії, Філіппінах та Китаї.