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Поблизу Тайваню стався потужний землетрус, прогнозують цунамі (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Поблизу Тайваню стався потужний землетрус, прогнозують цунамі (фото, відео)
Зруйновано чимало будинків, а також зупинено залізничне сполучення по всій країні 
фото з відкритих джерел

Зафіксовані поштовхи магнітудою 6.8 бала

У неділю, 18 вересня, біля берегів Тайваню стався потужний землетрус, магнітуда якого склала 7,2 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Центральне бюро погоди Тайваню.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 42,7 км на північ від мерії округу Тайтунг. Після цього було оголошено загрозу цунамі у регіоні. 

Поштовхи землетрусу відчувалися ще у трьох країнах – Японії, Філіппінах та Китаї. Інформації про жертви та руйнування поки що немає.

Як повідомляє видання NTUSA, сильні поштовхи призвели до сходу вагонів поїзда з рейок та обвалення будівель. Рятувальники намагаються звільнити людей, які опинилися в пастці. 

Зокрема, внаслідок землетрусу обрушилася будівля, в якій розташовувався цілодобовий магазин, і почалися рятувальні роботи зі звільнення людей, які перебувають усередині.

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Адміністрація залізниць Тайваню повідомила, що три вагони зійшли з рейок на станції Дунлі на сході Тайваню після обвалення частини навісу платформи. Приблизно 20 пасажирів, які перебували у поїзді, довелося евакуювати. 

Нагадаємо, на південні райони японського острова Кюсю в неділю, 18 вересня, налетить потужний тайфун «Нанмадол». Метеорологічне управління Японії надало йому статусу «дуже сильного».

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Теги: рятувальники Тайвань магазин землетрус цунамі звільнення відео

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