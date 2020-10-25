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    У Києві помітили розкішний спорткар за $300 тис

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    Mercedes-AMG E53 - У Києві помітили розкішний спорткар за $300 тис
    Mercedes-AMG E53
    Фото Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a.

    Елітний автомобіль скромно припаркований недалеко від станції метрополітену

    Біля станції столичного метро «Славутич» був помічений розкішний автомобіль Mercedes-AMG E53.

    Відповідні фото опубліковано в Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a.

    Як видно на фото, елітний автомобіль скромно припаркований в житловому масиві Києва, недалеко від станції метрополітену.

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    У Києві помітили розкішний спорткар за $300 тис
    У Києві помітили розкішний спорткар за $300 тис
    У Києві помітили розкішний спорткар за $300 тис
    Фото Instagram t.o.p.c.a.r.s_u.a.

    Як відомо, за технічними характеристиками, цей спорткар досягає максимальної швидкості 250 км / год і розганяється до 100 км / год за 4,4-5,3 секунди. Його вартість на ринку понад 300 тисяч доларів.

    Нагадаємо, 29 лютого у Києві помітили броньований електромобіль Tesla Cybertrack – при тому, що «пікап майбутнього» ще не з’явився в продажу. Електромобіль відвезли на евакуаторі з Хрещатика.

    Як повідомлялося, 26 вересня у Києві помітили рідкісну марку автомобіля Ford Mustang Bullitt. Максимальна швидкість унікального авто становить 262 км/год.

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