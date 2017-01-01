На заводі в Тольятті поділилися враженнями від роботи з українським «шпигуном»

Директор заводу стверджує, що нічого підозрілого у роботі Сергія Сотникова до 30 листопада не помічали

Громадянин України Сергій Сотников, про депортацію якого за можливі зв'язки з українською Службою безпеки повідомило джерело в правоохоронних органах, не привертав до себе уваги підозрілою поведінкою, заявили співробітники судноремонтного заводу в Тольятті, де він працював, передає РІА «Новини». «У нас Сотников працював в складі



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Сергій Сотников, громадянин України

Директор заводу стверджує, що нічого підозрілого у роботі Сергія Сотникова до 30 листопада не помічали

Громадянин України Сергій Сотников, про депортацію якого за можливі зв'язки з українською Службою безпеки повідомило джерело в правоохоронних органах, не привертав до себе уваги підозрілою поведінкою, заявили співробітники судноремонтного заводу в Тольятті, де він працював, передає РІА «Новини».

«У нас Сотников працював в складі організації, з якою у нашого підприємства було укладено договір підряду. Також працювали інші громадяни України. У них у всіх були оформлені патенти на роботу. До роботи підрядної організації ніяких претензій немає. Нічого дивного або підозрілого ми за ним не помічали», — сказав директор заводу Равіль Халілулов.

Він також підкреслив, що підприємство намагатиметься запобігати подібним інцидентам в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.