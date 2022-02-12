Нацвідбір на Євробачення: яскраві виступи всіх учасників (відео)

Професійне журі та глядачі обирали не лише виконавця, а й пісню, адже саме вона матиме більше значення на конкурсі в Турині

12 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2022. На місце представника України на пісенному конкурсі в Італії претендують вісім вокалістів. Це Alina Pash, гурти Cloudless, Kalush Orchestra та Our Atlantiс, Barleben, Michael Soul, Roxolana та Wellboy.

Саме сьогодні Україна дізнається, хто ж у травні поїде в Італію, щоб боротися за перемогу на Євробаченні-2022.

Професійне журі та глядачі обирали не лише виконавця, а й пісню, адже саме вона матиме більше значення на конкурсі в Турині. У букмекерів, суддів та глядачів є свої фаворити, однак переможе лише той артист, який зміг завоювати серце більшої аудиторії.

Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022

Cloudless – All Be Alright. Гурт Cloudless запалив сцену, адже виступ супроводжували потужні спецефекти, не обійшлося без вогню. Попри невеликі труднощі зі звуком, солісту вдалося впоратися з негараздами і заспівати досить чисто.

Michael Soul – Demons. Артист із Білорусі вирішив спробувати свої сили в Україні. Michael Soul у фіналі нацвідбору дивував своїм виступом з англомовною піснею Demons.

Our Atlantic – «Моя любов». Український інді-поп-гурт виконав пісню «Моя любов» та просто підкорив серце Тіни Кароль.

Barleben – Hear My Words. Артист же три роки професійно займається музикою. Після звільнення з роботи в СБУ, Олександр був волонтером у зоні ООС та розпочав музичну кар'єру, спробувавши сили у шоу «Голос країни». Свій музичний стиль він визначив як соул.

Kalush Orchestra – «Стефанія». Трек Stefania присвячений мамі засновника та соліста гурту Олега Псюка (Псючий Син). У релізі зробили акцент на українські фольклорні, автентичні мотиви.

Roxolana – GIRLZZZZ У фіналі нацвідбору Роксолана виконала англійсько-українську пісню GIRLZZZZ. Як, Джамала зазначила, що артистці не вистачило драйву.

Wellboy – Nozzy Bossy Антон Вельбой не зрадив своєму фірмовому стилю. Артист вийшов у яскравому костюмі на сцену нацвідбору на "Євробачення-2022" та виконав пісню Nozzy Bossy.

Alina Pash – «Тіні забутих предків». Артистка просто приголомшила своєю піснею «Тіні забутих предків». І судді, і глядачі були просто шоковані. Аліна нікого не залишила байдужим.

Зазначимо, кожен може підтримати свого фаворита, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю. Якщо станеться таке, що декілька артистів наберуть однакову кількість балів, то переможе той, хто отримав більше балів від глядачів.

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