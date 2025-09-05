Головна Країна Політика
У Раді спалахнув скандал: Куницький натякнув Гончаренку на долю Парубія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Між Куницьким та Гончаренком розгорівся скандал
колаж: glavcom.ua

Ірина Геращенко заявила, що Куницький погрожує Гончаренку

У Раді розгорівся скандал щодо членства народного депутата Олександра Куницького у Комітеті з питань правоохоронної діяльності. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що запропонував поставити на голосування постанову про його виключення. У відповідь Куницький звернувся до Гончаренка, нагадавши йому про вбивство колишнього голови парламенту Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Куницького.

Гончаренко запропонував виключити Куницького з Комітету, але у Раді не вистачило голосів для погодження.

У Раді спалахнув скандал: Куницький натякнув Гончаренку на долю Парубія фото 1

У відповідь Куницький написав: «Льоша, ти що ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?».

У Раді спалахнув скандал: Куницький натякнув Гончаренку на долю Парубія фото 2

Водночас співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що партія вважає заяву Куницького погрозою Гончаренку: «Розцінюємо це як неповагу до памʼяті Андрія (Парубія, – «Главком») і як погрозу нашому колезі по фракції – Олексію (Гончаренку, – «Главком»)».

У Раді спалахнув скандал: Куницький натякнув Гончаренку на долю Парубія фото 3

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався. 

До слова, Олександр Куницький не вперше вже потрапляє в курйозні ситуації. Раніше він та нардеп-втікач Артем Дмитрук потрапили в скандал, побивши хлопця. Також Олександр Куницький побився з Миколою Тищенком у приміщенні Верховної Ради.

