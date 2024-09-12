У Києві чоловік заявив, що його вдарив нардеп Куницький: поліція проводить перевірку

У мережі з'явилося відео, де ймовірний потерпілий розповідає правоохоронцям про інцидент з нардепом

До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття

Правоохоронці отримали повідомлення про побиття в центрі Києва. Потерпілий заявляє, що його вдарив народний депутат Олександр Куницький. Про це повідомляє поліція Києва.

Сьогодні, 12 вересня, до Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. «Правоохоронці зʼясовують обставини події за участі народного депутата України у центрі столиці», – повідомили в поліції.

Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.

Також у мережі з'явилося відео, де ймовірний потерпілий розповідає правоохоронцям про інцидент. Зокрема, на відео потрапив і сам Куницький, який показав правоохоронцям своє посвідчення депутата.

До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив нардеп Олександр Куницький. Правоохоронці вже зʼясовують обставини події. pic.twitter.com/sSkMU3ZV8N — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 12, 2024

Нагадаємо, народний депутат Олександр Куницький не вперше вже потрапляє в курйозні ситуація. Раніше він та нардеп-втікач Артем Дмитрук потрапили в скандал, побивши хлопця.

Як повідомлялося, Олександр Куницький побився з Миколою Тищенком у приміщенні Верховної Ради.

Як повідомляли Схеми, народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді.