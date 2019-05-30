«Народний фронт» не підтримав відставку Гройсмана



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Керівник фракції «Народний фронт» зауважив, що кандидатури нового прем’єр-міністра до парламенту не внесено

Не можна допускати хаосу в економіці і у виконавчій гілці влади, - Бурбак

Фракція «Народний фронт» не підтримала відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час розгляду та голосування цього питання у Верховній Раді. Про це йдеться на партійному сайті.

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що не можна допускати хаосу в економіці і у виконавчій гілці влади, відправляючи керівника уряду у відставку. Він також зауважив, що кандидатури нового прем’єр-міністра до парламенту не внесено.

«Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку після заяви і звернення президента. Новий президент не подав кандидатури на нового прем’єр-міністра, адже Рада розпущена. Тому вважаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці і у виконавчій гілці влади. «Народний фронт» не підтримує відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана», - заявив Максим Бурбак перед голосуванням.

У свою чергу Голова Верховної Ради, один з лідерів «Народного фронту» Андрій Парубій наголосив, що потрібно не допустити хаосу в країні.

«У ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і у Верховній Раді, і в уряді, поки хтось робить експерименти над країною», - наголосив він.

«Я вважаю, що у цей період великих економічних викликів уряд має працювати, і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має працювати, аби не допустити економічного колапсу. Працювати для того, аби був стабільний розвиток української держави і економіки. Щоб усі люди твердо знали, що країна стабільна, що економіка працює», - підкреслив Андрій Парубій.

Парламент не підтримав відставку уряду Володимира Гройсмана, «за» проголосували лише 97 народних депутатів.