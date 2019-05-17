Населення України з початку цього року скоротилося майже на 74 тис. за три місяці



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Станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічується 42079,5 тис. осіб.

Причиною скорочення населення є істотне перевищення кількості померлих над кількістю народжених

В Україні з січня по березень 2019 року чисельність населення зменшилася на 73,7 тис. осіб

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що перевищення кількості померлих над кількістю народжених залишається істотним: на 100 померлих - 48 народжених.

Станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічується 42079,5 тис. осіб. Варто зазначити, що такі дані були отримані без урахування населення в Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Як повідомлялося, населення України за 2018 рік скоротилося майже на чверть мільйона. Померло 588 тисяч осіб (у тому числі 2,4 тис. дітей віком до року), народилося - 336 тисяч. На 100 померлих осіб в Україні припадало лише 57 новонароджених.

Крим і Севастополь у статистиці не враховані. Також лише частково враховуються окуповані території Донецької та Луганської областей.