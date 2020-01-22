Перепис: бути чи не бути. Уряд засекретив шокуючі дані про кількість населення в Україні?



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Наразі кількість населення України становить 35 мільйонів осіб, - народна депутатка з фракції «Слуга народу»

15 січня міністр Кабінету міністрів Дубілет обіцяв через тиждень оприлюднити дані електронного перепису населення України, але…

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська – Смаглюк нагадала міністру Кабінету міністрів України Дмитру Дубілету про обіцянку оприлюднити цього тижня інформацію про кількість населення в Україні. Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Василевської – Смаглюк, в Україні мали дізнатися про дані перепису у понеділок, 20 січня. «Нагадаю, Кабмін відмовився від перепису цього року. І кількість населення мали заміряти за допомогою реєстрів та інших баз даних. Але, в понеділок інформація з невідомих причин оприлюднена не була», - наголосила депутатка.

Сама Василевська – Смаглюк спрогнозувала, що наразі кількість населення України становить 35 мільйонів осіб.

«Нагадаю, в 2001 році, коли проводився перший і наразі останній перепис, нас було 48 мільйонів. Вангую, що кількість українців зараз орієнтовно складає 35 мільйонів. Готова з кимось побитись об заклад. Ну, але, звісно, чекаємо офіційної заяви», - підкреслила депутатка.

Як повідомлялося, 15 січня міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду обіцяв через тиждень оприлюднити дані електронного перепису населення України.

«Сподіваюсь, ми… з вами поділимось цього або максимум наступного тижня. Ми встановили фактично кількість наявного населення в Україні. Ми використовували кілька методик, вони дали приблизно однаковий результат, і ми бачимо, що наступного тижня, я сподіваюсь, ми зможем поділитись першими результатами», - сказав Дубілет.

До відома, спочатку у проекті Державного бюджету України на 2020 рік на проведення запланованого загальнонаціонального перепису населення передбачили понад 3 млрд грн. Після чого Кабмін узгодив термін для проведення наступного перепису населення України.

Водночас Дубілет заявив, що планує провести електронний перепис населення, що дозволить зекономити 2-3 млрд грн.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

«Я категорично проти заміни повноцінного перепису населення оцінками його чисельності. Складається враження, що головні витрати бюджету - це фінансування наукових досліджень і проведення перепису - єдиного джерела всебічної інформації про населення», - написала Лібанова у Facebook.

За її словами, в більшості розвинених країн використовуються демографічні регістри, які містять різноманітну інформацію, в Україні подібних регістрів немає.

При цьому, як пише Лібанова, не маючи різнобічної інформації про населення, не можна забезпечити належну якість управління країною.