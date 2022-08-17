Наталія Кличко назвала причину розлучення з чоловіком

Наталія зазначила, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одного

«Наше розлучення – це обдумане, взаємно прийняте рішення»

Дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія, яка проживає в Німеччині, прокоментувала розлучення з чоловіком. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною в 25 років. Наше розлучення – це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися... Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми Батьками», – йдеться в дописі.

Кличко зазначила, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одного.

«Ми завжди підтримували і продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин. Я бажаю Віталію тільки всього найкращого… Нова «глава життя» починається», – додала Наталія.

Як стало нещодавно відомо, мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом».

Віталій та Наталія одружилися 26 квітня 1997 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей:

у 2000 році – син Єгор-Деніел,

у 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія,

у 2005-му – син Максим.

Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном.