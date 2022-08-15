Кличко розлучається із дружиною Наталією

Віталій Кличко запевняє, що у них з Наталією залишилися добрі взаємини

Подружжя Кличків багато років живе у різних країнах

Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Кличко уточнив, що не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.

«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.

На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».

Віталій та Наталія одружилися 26 квітня 1997 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей:

у 2000 році – син Єгор-Деніел,

в 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія,

у 2005-му – син Максим.

Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном.

Нагадаємо, перед новорічними святами, у грудні 2021 року, дружина Віталія Кличка потішила свіжими фото своєї родини. На знімках – сама Наталія та троє дітей: сини Єгор, Максим та донька Ліза. Віталія Кличка на фотографії немає.

Згодом Віталій Кличко зі своїм братом та двома синами – Єгором і Максимом – привітали українців з новорічними святами і оприлюднив родинне фото.

Нагадаємо також, що дружина очільника Києва Наталія відкрила в собі несподіваний талант до джазової пісні і тепер намагається просувати себе та позиціонувати виключно, як талановиту співачку. У 2017 році вона провела ексклюзивний концерт тільки для шанувальників на даху ЦУМу в Києві.