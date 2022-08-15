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Кличко заявив про погрози з боку Банкової

Надія Клочко
glavcom.ua
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
Віталій Кличко був одним із підписантів відкритого листа на підтримку Геннадія Корбана
фото з відкритих джерел

Віталій Кличко запевнив, що має лише одне громадянство – українське

Міський голова столиці Віталій Кличко розповів, що після підписання відкритого листа щодо повернення голові територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадію Корбану громадянства, йому подзвонили з Офісу президента. Про це мер столиці заявив у інтервʼю виданню «Бабель».

«Після того, як я підписав листа, була у мене розмова з натяком: «Ти такий проактивний, ми ще за твоє німецьке громадянство не бралися». Я кажу: «Я буду дуже здивований, якщо мені покажуть та ще й відберуть паспорт Німеччини», – розповів мер Києва.

Кличко зазначив, що тривалий час жив у Німеччині і Америці та мав можливість отримати там громадянство, але не робив цього. Тож має лише один паспорт – український.

На запитання, чому мер столиці підтримав Геннадія Корбана, він відповів, що питання не в особистостях, а в тому, що закон повинен бути один для всіх, а не діяти вибірково.

«У цьому випадку має йтися не про персоналії, а про принципи, за якими це відбувається. Сьогодні про ті кроки, які я роблю, мене просити не потрібно, бо вважаю їх правильними. Потрібно обʼєднувати зусилля і максимально використовувати ефективність кожної людини, кожного менеджера, а не створювати штучні інтриги чи перешкоди.

Ще раз хочу підкреслити: має бути чітке розуміння – все має відбуватися за єдиними принципами для всіх, а не вибірково. У цьому випадку виглядає так: ми у цього заберемо, а цим ми поки залишимо, щоб вони були більш слухняними, розуміли, що у них ми також можемо забрати. Потрібен чіткий закон, для всіх один, а не вибіркове ухвалення рішень» – зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

Згодом Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу. Серед підписантів листа був і мер столиці Віталій Кличко. 

Геннадій Корбан, у якого нещодавно прикордонники вилучили український паспорт під час спроби перетину польсько-українського кордону, розкритикував президента Володимира Зеленського. 

Читайте також: Безпаспортний режим. Чим завинили Коломойський та Корбан?
Теги: Офіс президента Геннадій Корбан Віталій Кличко

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