Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У РФ рекордно впав попит на смартфони: що це означає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У РФ рекордно впав попит на смартфони: що це означає
Попит на смартфони впав у Росії
фото: Depositphotos

ЦПД: Загарбницька війна РФ з кожним днем все більше б’є по кишенях росіян

У Росії зафіксовано рекордне скорочення попиту на смартфони. За перший квартал цього року їхні продажі знизилися приблизно на 25% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що схожа ситуація і з іншою портативною електронікою – ноутбуками, планшетами тощо.

«Російська пропаганда намагається пояснити цей обвал «перегрівом ринку» в попередні роки, а також тим, що росіяни нібито вже оновили свої гаджети і «новий цикл заміни ще не настав»», – пише ЦПД.

Однак, як зазначає Центр протидії дезінформації, доходи росіян впали, що є наслідком введення війни проти України.

«Насправді ж ситуація на ринку смартфонів – наслідок загальних кризових явищ у російській економіці на тлі великих витрат на війну та західних санкцій. Реальні доходи середньостатистичного росіянина помітно впали. До того ж за останній рік кредити в РФ значно подорожчали та стали менш доступні. Загарбницька війна РФ з кожним днем все більше б’є по кишенях росіян», – йдеться у повідомленні.

До слова, російська компанія «Газпром» з квітня цього року значно наростить постачання газу до Словаччини через «Турецький потік». Як наголосив гендиректор словацького імпортера SPP Войтех Ференч, обсяги постачання зростуть у кілька разів порівняно з рівнем останніх двох місяців, а не просто подвояться, як очікувалося раніше.

Читайте також:

Теги: росія смартфон росіяни Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін замаскував реальні переговори
Як Путін маніпулює мирними переговорами
21 березня, 11:18
За словами Захарової, російські посадовці не зустрічатимуть з американцями
Кремль спростував заяву про зустріч із делегацією США цього тижня
10 березня, 10:59
Трегубов: Зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
10 березня, 21:17
DOGE нещодавно закінчив фінансування гуманітарної оперативної групи
DOGE Ілона Маска зупинив фінансування групи, яка розшукувала українських дітей
15 березня, 12:06
Тетяну Кулик поховали на Байковому кладовищі
Російські дрони вбили журналістку «Укрінформу»: ЮНЕСКО зробило заяву
15 березня, 19:56
Головні новини ночі проти 24 березня
Обстріл Київщини та Запоріжжя: головне за ніч
24 березня, 05:57
Зеленський: Частина їхнього Чорноморського флоту опинилася на дні, інші кораблі ховаються
Росія хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі – Зеленський
27 березня, 03:28
За минулу ніч було 172 ударних дрони, більше сотні – це «Шахеди», повідомив Зеленський
Зеленський: Очікуємо серйозної реакції США та Європи на сотні «Шахедів» щоночі
29 березня, 21:12
Волкова – бронзова призерка чемпіонату Європи (2010 рік) у складі збірної України
Ексукраїнська тхеквондистка, яка отримала паспорт РФ, погоріла на вживанні допінгу
13 березня, 12:00

Економіка

У РФ рекордно впав попит на смартфони: що це означає
У РФ рекордно впав попит на смартфони: що це означає
Росія різко збільшить експорт газу до Словаччини
Росія різко збільшить експорт газу до Словаччини
Вірменія відмовилася сплачувати внесок до бюджету ОДКБ
Вірменія відмовилася сплачувати внесок до бюджету ОДКБ
Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги
Швеція надає Україні свій найбільший пакет допомоги
Україна отримає новий транш від МВФ – Шмигаль
Україна отримає новий транш від МВФ – Шмигаль
Німецька розвідка визнала: Путін готується до великої війни з НАТО
Німецька розвідка визнала: Путін готується до великої війни з НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
41K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
33K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
29K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
25K
ЗМІ: представник МОЗ не зміг пояснити, чому до списку ліків зі знижкою увійшов клофелін

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua