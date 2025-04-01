У РФ рекордно впав попит на смартфони: що це означає

ЦПД: Загарбницька війна РФ з кожним днем все більше б’є по кишенях росіян

У Росії зафіксовано рекордне скорочення попиту на смартфони. За перший квартал цього року їхні продажі знизилися приблизно на 25% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що схожа ситуація і з іншою портативною електронікою – ноутбуками, планшетами тощо.

«Російська пропаганда намагається пояснити цей обвал «перегрівом ринку» в попередні роки, а також тим, що росіяни нібито вже оновили свої гаджети і «новий цикл заміни ще не настав»», – пише ЦПД.

Однак, як зазначає Центр протидії дезінформації, доходи росіян впали, що є наслідком введення війни проти України.

«Насправді ж ситуація на ринку смартфонів – наслідок загальних кризових явищ у російській економіці на тлі великих витрат на війну та західних санкцій. Реальні доходи середньостатистичного росіянина помітно впали. До того ж за останній рік кредити в РФ значно подорожчали та стали менш доступні. Загарбницька війна РФ з кожним днем все більше б’є по кишенях росіян», – йдеться у повідомленні.

До слова, російська компанія «Газпром» з квітня цього року значно наростить постачання газу до Словаччини через «Турецький потік». Як наголосив гендиректор словацького імпортера SPP Войтех Ференч, обсяги постачання зростуть у кілька разів порівняно з рівнем останніх двох місяців, а не просто подвояться, як очікувалося раніше.