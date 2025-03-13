Чи був Путін у Курській області? Соцмережі висміюють відео з диктатором

Відео наради Володимира Путіна активно обговорюють у соцмережах та критикують за черговий фейк

12 березня 2025 року в мережі з'явилося відео, на якому Володимир Путін прибув до штабу російського угруповання військ у Курській області, де заслухав доповідь начальника генерального штабу Збройних сил РФ, генерала армії Валерія Герасимова. Згідно з доповіддю Герасимова, російським військам вдалося «звільнити» нібито понад 86% території Курської області, яку раніше займали українські військові. Однак уважні глядачі швидко помітили ознаки монтажу, що викликало сумніви в автентичності запису. Про це пише «Главком» з посиланням на дописи у соцмережах та офіційні російські ЗМІ.

На відео видно, що рухи Путіна мають неприродній вигляд, а його обличчя має ознаки цифрової обробки. Крім того, тіні та освітлення в кадрі не відповідають реальним умовам, що додатково підкріплює підозри про фейковість. У соцмережах вже давно припускають, що це може бути спробою Кремля створити ілюзію активної участі Путіна в управлінні країною, навіть якщо він фізично не присутній на місці.

Такі випадки не є новими для російської пропаганди, яка часто використовує технології для створення маніпулятивного контенту. Це відео стало черговим прикладом того, як Кремль намагається контролювати інформаційний простір і формувати громадську думку.

Як відомо у соцмережах вже розкритикували його одяг та назвали камуфляжну форму Путіна костюмом охоронця.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нібито приїхав на Курщину. Це сталося вперше з початку операції ЗСУ на території РФ.

Зазначимо, в операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях російського міста Суджа та районах довкола нього, продовжуються активні бойові дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.