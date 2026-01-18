Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги
Папуга Крамера – рослиноїдний вид, харчується фруктами, горіхами, зеленими пагонами, листям дерев
фото: Наталії Олійник

Папуги Крамера прижилися в місті і навіть вивели пташенят

У Чернівцях, попри морози, продовжують жити папуги Крамера. Птахи оселилися у парку «Жовтневому» кілька років тому. Вони тут прижилися і навіть вивели пташенят. Помітили їх також і у парку Шевченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на molbuk.ua.

«Папуга Крамера – рослиноїдний вид. Харчується фруктами, горіхами, зеленими пагонами, листям дерев. У парку «Жовтневий» люди постійно їх чимось підгодовують, тому їжу знайти восени чи взимку зможуть. Хоч зими в нас стали теплими, однак ці птахи можуть витримати навіть до 20 градусів морозу», – каже Завідувач відділу природи Чернівецького краєзнавчого музею Ігор Скільський.

Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги фото 1

Є велика ймовірність, що через десять років кількість папуг у Чернівцях сягатиме понад сотню, адже ці птахи є рослиноїдними, тому конкуренція з іншими видами в них мінімальна.

Папуга Крамера (Psittacula krameri) – найбільш численний і широко поширений вид серед родини папугових. У дикому стані мешкає в Південній Азії і низці районів Африки. В Україні групи особин або окремих птахів можна зустріти в окремих містах (Чернівці, Львів, Київ). Тримається великими групами або колоніями. Вирізняється галасливою і непосидючою поведінкою.

Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги фото 2

Ці угруповання сформувались із особин, які втекли з неволі. Це один із видів папуг, яких часто утримують в неволі. Названо на честь німецького натураліста Вільгельма Крамера.

Нагадаємо, правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі. За даними слідства, він виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для атак на цивільні та військові об'єкти. Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга

Також у Тернополі рятувальники знайшли папугу серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки. Птаху вдалося врятуватися та залишитися живим у своїй клітці. 

Читайте також:

Теги: Чернівці птахи парк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» дало плоди дерево аличі
На Одещині взимку зацвіла алича та дала плоди (фото)
22 грудня, 2025, 16:28
В Одеській області у фотопаску потрапив сич хатній
На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)
24 грудня, 2025, 21:53
Спалах пташиного грипу в Нідерландах
У Нідерландах епідемія пташиного грипу: знищено 100 тисяч курей
25 грудня, 2025, 10:25

Суспільство

Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги
Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги
Кулеба заликав бізнес долучитись до Пунктів незламності
Кулеба заликав бізнес долучитись до Пунктів незламності
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня
Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка
Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка
Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на плани Кремля щодо АЕС
Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на плани Кремля щодо АЕС
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua