Не бояться морозів. У парку Чернівців живуть яскраві папуги

Папуги Крамера прижилися в місті і навіть вивели пташенят

У Чернівцях, попри морози, продовжують жити папуги Крамера. Птахи оселилися у парку «Жовтневому» кілька років тому. Вони тут прижилися і навіть вивели пташенят. Помітили їх також і у парку Шевченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на molbuk.ua.

«Папуга Крамера – рослиноїдний вид. Харчується фруктами, горіхами, зеленими пагонами, листям дерев. У парку «Жовтневий» люди постійно їх чимось підгодовують, тому їжу знайти восени чи взимку зможуть. Хоч зими в нас стали теплими, однак ці птахи можуть витримати навіть до 20 градусів морозу», – каже Завідувач відділу природи Чернівецького краєзнавчого музею Ігор Скільський.

Є велика ймовірність, що через десять років кількість папуг у Чернівцях сягатиме понад сотню, адже ці птахи є рослиноїдними, тому конкуренція з іншими видами в них мінімальна.

Папуга Крамера (Psittacula krameri) – найбільш численний і широко поширений вид серед родини папугових. У дикому стані мешкає в Південній Азії і низці районів Африки. В Україні групи особин або окремих птахів можна зустріти в окремих містах (Чернівці, Львів, Київ). Тримається великими групами або колоніями. Вирізняється галасливою і непосидючою поведінкою.

Ці угруповання сформувались із особин, які втекли з неволі. Це один із видів папуг, яких часто утримують в неволі. Названо на честь німецького натураліста Вільгельма Крамера.

Нагадаємо, правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який планував теракти у Запоріжжі. За даними слідства, він виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для атак на цивільні та військові об'єкти. Однак під час спецоперації увагу привернув несподіваний момент – на плечі затриманого спокійно сидів папуга.

Також у Тернополі рятувальники знайшли папугу серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки. Птаху вдалося врятуватися та залишитися живим у своїй клітці.