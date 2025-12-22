Головна Одеса Новини
На Одещині взимку зацвіла алича та дала плоди (фото)

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» дало плоди дерево аличі
Врожай аличі в грудні свідчить про зміну клімату в Україні

В Одеські області у Національному природному парку «Тузлівські лимани» зацвіла та дала плоди алича. Про це розповів доктор біологічних наук та співробітник нацпарку Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

За словами Івана Русєва, протягом останнього місяця осені він спостерігав дивні фенологічні явища у Національному природному парку «Тузлівські лимани».

Одним із таких феноменів було цвітіння дерева аличі у листопаді, відомої як дика слива. Згодом дерево дало свій перший плід, який з'явився у грудні. «Зараз, 22 грудня 2025 воєнного року, а у нацпарку після осіннього цвітіння аличі росте її перший плід. Алича – це дика слива (Prunus cerasifera), плодове дерево, яка восени давала квіточки», – розповів Іван Русєв.

Доктор біологічних наук зауважив, що подібні аномалії свідчать про поступову зміну клімату.

Раніше «Главком» писав про те, як 63-річний киянин Юрій Кожем’якін виростив найбільше в Україні яблуко. Фрукт-гігант має вагу 1кг 281г та обхват 50 см. Щоб гілка дерева витримала таку вагу, довелося використовувати підв’язки і з усіх боків ставити підпори. Свій успіх Юрій Кожем’якін присвятив сдідусю Василю Чередниченку та бабусі Тетяні Шуровій, які привили йому з дитинства любов до садівництва.

Нагадаємо, що вчені Рочестерського університету у США з’ясували, що груші, яблука та інші фрукти й овочі з білою м’якоттю можуть знизити ризик інсульту більш ніж наполовину. Такий ефект пов’язують з антиоксидантами та клітковиною, які позитивно впливають на судини, артеріальний тиск і рівень холестерину.

Таокж повідомлялося, що Росія розпочала імпорт яблук із південної провінції Кандагар в Афганістані. Перші 50 тонн місцевих фруктів вже відправлено через прикордонний перехід Торгунді.  Представники талібів у Кандагарі заявили, що продукція була упакована «відповідно до міжнародних стандартів»

