На Одещині взимку зацвіла алича та дала плоди (фото)

Врожай аличі в грудні свідчить про зміну клімату в Україні

В Одеські області у Національному природному парку «Тузлівські лимани» зацвіла та дала плоди алича. Про це розповів доктор біологічних наук та співробітник нацпарку Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

За словами Івана Русєва, протягом останнього місяця осені він спостерігав дивні фенологічні явища у Національному природному парку «Тузлівські лимани».

Іван Русєв спостерігав дивні фенологічні явища у Національному природному парку «Тузлівські лимани» фото: Ivan Rusev/Facebook

Одним із таких феноменів було цвітіння дерева аличі у листопаді, відомої як дика слива. Згодом дерево дало свій перший плід, який з'явився у грудні. «Зараз, 22 грудня 2025 воєнного року, а у нацпарку після осіннього цвітіння аличі росте її перший плід. Алича – це дика слива (Prunus cerasifera), плодове дерево, яка восени давала квіточки», – розповів Іван Русєв.

На Одещині взимку алича дала плоди фото: Ivan Rusev/Facebook

Доктор біологічних наук зауважив, що подібні аномалії свідчать про поступову зміну клімату.

