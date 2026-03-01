Головна Країна Суспільство
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Село на Полтавщині прихистило 600 переселенців
Ірина і Володимир Мущири. Пів року тому подружжя приїхало з Межової на Дніпропетровщині
У Світлогірському переселенців розміщують у порожніх хатах, частину будинків здають в оренду

Село Світлогірське на Полтавщині стало прихистком для майже 600 внутрішньо переміщених осіб. На початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад тисячу людей, частина з яких згодом виїхала до міст. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Серед тих, хто залишився, родина Мущир із Межової на Дніпропетровщині. Їхній дім опинився за десять кілометрів від лінії бойових дій. До травня тут було відносно спокійно, а згодом почалися масовані обстріли.

«Не можна було вийти з двору. Били по машинах, по цивільних – не розбираються», – каже переселенка Ірина Мущир.

За її словами, шифер і вікна в домі доньки повилітали після чергового прильоту.

Хата, в якій живуть Ірина і Володимир Мущири
Хата, в якій живуть Ірина і Володимир Мущири
Родина виїжджала під обстрілами, забираючи найнеобхідніше. Навіть курей і собаку везли 300 кілометрів в одній клітці. «Ніхто нікого не з’їв», – жартують вони.

У Світлогірському переселенців розміщують у порожніх хатах, частину будинків здають в оренду. Дехто вже придбав житло та зробив ремонти. За словами старости Наталія Жук, нині в громаді проживають близько 600 ВПО, із яких понад 350 перебувають на постійному контакті з місцевою владою. Більшість – пенсіонери та родини з дітьми. У селі нині понад 50 дітей-переселенців, є багатодітні сім’ї.

Сюди приїхали люди з Харківщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Дніпропетровщини.

У Світлогірському переселенці поступово адаптуються: облаштовують городи, будують альтанки, вивішують українські прапори.

Сергій Алфьоров, переселенець із Ясинуватої
Сергій Алфьоров, переселенець із Ясинуватої
Сергію Алфьорову від війни довелося тікати двічі: 2014-го з Ясинуватої до Харкова, а 2022-го – у Світлогірське. Тут планує і лишитись.

«Уже прийшов третій рік, як я тут живу, і мені здається, що я тут вже довше живу, якось стало вже рідним, вже і багато знайомих з’явилось, і ось так, подобається тут», – розповів переселенець Сергій Алфьоров.

Попри відносну безпеку й підтримку громади, більшість переселенців зізнаються – де б вони не були, думками залишаються вдома.

Раніше міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час зустрічі з мешканцями одного з гуртожитків міста, де проживають внутрішньо переміщені особи з Харківської, Донецької та Луганської областей, запропонував ініціювати встановлення на державному рівні Дня ВПО.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

