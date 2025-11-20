У Тернополі врятовано папугу з-під руїн знищеного будинку (фото, відео)

19 листопада Росія здійснила цинічний удар по будинку в Тернополі, внаслідок якого загинули люди

У Тернополі рятувальники знайшли папугу серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки. Птаху вдалося врятуватися та залишитися живим у своїй клітці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис пресслужби ДСНС.

«Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл…», – йдеться у повідомленні. На відео папуга виглядав неушкодженим. Навіть клітка птаха була цілою. Проте, чи знайшов птах свою родину, нині не відомо.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що історія з врятованим папугою вкотре нагадала українцям, яке крихке людське життя та водночас жорстока війна. «Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти. Тримаймося!» – зазначають рятувальники ДСНС.

Наріз у Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по будинку у Тернополі.

Також «Главком» повідомляв, що у Тернополі через ворожий обстріл загинув батько з п'ятирічним сином. Трагедія сталася в багатодітній родині Долиняк, які проживали в будинку в Тернополі на вулиці 15 квітня. Відомо, що вся сім’я перебувала у своїй квартирі, коли росіяни влучили ракетами по будівлі.

Внаслідок російського обстрілу з життя пішов 39-річний голова сім’ї Віталій та його 5-річний син Давид. Дружина Віталія Долиняка Тетяна та його дві доньки нині перебувають у лікарні.

Повідомлялося, що поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Тернополю. За даними правоохоронців, ударними безпілотниками та ракетами росіяни вчора атакували дві житлові багатоповерхівки в Тернополі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель та автомобілі.