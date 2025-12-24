На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)

Екологи розповіли про особливості рідкісного птаха – хатнього сича

У селі Андрієво-Іванівка Березівського району Одеської області у фотопаску потрапив сич хатній. Екологи назвали цього птаха рідкісним та розповіли, в чому його особливість. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Домашнього сича екологи зустріли в темний час доби. За словами фахівців, цей птах живе поруч із людьми, тому селиться неподалік від будинків. Частіше він мешкає у покинутих спорудах або дуплах дерев.

«Це осілий птах, поширений по всій території України.Його легко впізнати за приплюснутою головою, характерними білими «бровами» й «підборіддям» та великими жовтими очима. А ще сич відомий різноманіттям голосів – від свисту до виття», – розповіли фахівці екологічної інспекції.

Сич хатній відомий різноманіттям голосів фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Сич хатній або домашній веде активний спосіб життя переважно вночі. Вдень він здатен нерухомо сидіти годинами, щоб не привертати до себе увагу. Він харчується жуками метеликами та дрібними гризунами, що має значну користь для людей.

«Як важливий елемент біорізноманіття, сич хатній охороняється міжнародними угодами – він занесений до Конвенції CITES та Бернської конвенції. В Україні вид включений до Червоних книг Дніпропетровської та Донецької областей і охороняється на багатьох природоохоронних територіях», – розповіли в інспекції. Також екологи поділилися цікавим фактом про хатнього сича. З'ясувалося що цей птах здатен повертати голову майже на 270 градусів.

