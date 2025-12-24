Головна Одеса Новини
Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)
В Одеській області у фотопаску потрапив сич хатній
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Екологи розповіли про особливості рідкісного птаха – хатнього сича

У селі Андрієво-Іванівка Березівського району Одеської області у фотопаску потрапив сич хатній. Екологи назвали цього птаха рідкісним та розповіли, в чому його особливість. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Домашнього сича екологи зустріли в темний час доби. За словами фахівців, цей птах живе поруч із людьми, тому селиться неподалік від будинків. Частіше він мешкає у покинутих спорудах або дуплах дерев.

«Це осілий птах, поширений по всій території України.Його легко впізнати за приплюснутою головою, характерними білими «бровами» й «підборіддям» та великими жовтими очима. А ще сич відомий різноманіттям голосів – від свисту до виття», – розповіли фахівці екологічної інспекції.

Сич хатній відомий різноманіттям голосів
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Сич хатній або домашній веде активний спосіб життя переважно вночі. Вдень він здатен нерухомо сидіти годинами, щоб не привертати до себе увагу. Він харчується жуками метеликами та дрібними гризунами, що має значну користь для людей.

«Як важливий елемент біорізноманіття, сич хатній охороняється міжнародними угодами – він занесений до Конвенції CITES та Бернської конвенції. В Україні вид включений до Червоних книг Дніпропетровської та Донецької областей і охороняється на багатьох природоохоронних територіях», – розповіли в інспекції. Також екологи поділилися цікавим фактом про хатнього сича. З'ясувалося що цей птах здатен повертати голову майже на 270 градусів.

Раніше «Главком» писав про те, що у «Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику» мешкає рись євразійська. Одна особина представників цього виду потрапила до фотопастки «Полісся – дика природа без кордонів», встановлених на території Чорнобильського заповідник.

Нагадаємо, як у Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо. Дослідникам Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вдалося зазнимкувати цього звіра у сонячному світлі. У заповіднику показали фото таємничого мешканця.

Повідомлялося, що у Нікополі на Дніпропетровщині людей від російського дрона врятував птах. Дикий яструб кинувся на ворожий безпілотник саме тоді, коли він пролітав над приватним будинком. Після зіткнення дрон пішов на зниження, а птах упав на подвір’ї. Його доправили до місцевої ветклініки. 
 

