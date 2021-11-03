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    Не поклала лимон і отримала опіки: дрогобичанин хлюпнув чаєм у продавчиню

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    Конфлікт трапився у магазині &laquo;Ромашка&raquo; в центрі Дрогобича - Не поклала лимон і отримала опіки: дрогобичанин хлюпнув чаєм у продавчиню
    Конфлікт трапився у магазині «Ромашка» в центрі Дрогобича
    фото: Дрогобич Інфо

    Жінка отримала опіки обличчя І-ІІ ступеня

    Дрогобицький районний суд оштрафував на 850 грн місцевого жителя, який вилив гарячий чай в обличчя продавчині магазину. Свої дії чоловік пояснив тим, що обурився, бо йому в чай не поклали лимон. Про це повідомляє zaxid.net.

    Як вказано у вироку суду, зранку 12 жовтня Володимир Гарасевич зайшов у магазин «Ромашка» на вул. Пилипа Орлика у Дрогобичі.

    Чоловік замовив чай з лимоном. Однак, коли отримав свій напій, лимону там не побачив. Це обурило Гарасевича і він почав сваритися з продавчинею.

    Під час конфлікту розлючений чоловік підійшов до жінки та вилив на неї свій гарячий чай. Внаслідок інциденту продавчиня отримала опіки обличчя І – II ступеня.

    Під час розгляду цієї справи в суді адвокат Гарасевича подав заяву, де вказано, що його клієнт визнає свою провину.

    Суддя Зоряна Павлів, яка розглядала цю справу, визнала Володимира Гарасевича винним в умисному заподіянні легких ушкоджень продавчині і оштрафувала його на 850 грн.

    Теги: Закарпаття адвокат суддя жінка чоловік магазин час
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    Не поклала лимон і отримала опіки: дрогобичанин хлюпнув чаєм у продавчиню