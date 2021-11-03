Не поклала лимон і отримала опіки: дрогобичанин хлюпнув чаєм у продавчиню

Жінка отримала опіки обличчя І-ІІ ступеня

Дрогобицький районний суд оштрафував на 850 грн місцевого жителя, який вилив гарячий чай в обличчя продавчині магазину. Свої дії чоловік пояснив тим, що обурився, бо йому в чай не поклали лимон. Про це повідомляє zaxid.net.

Як вказано у вироку суду, зранку 12 жовтня Володимир Гарасевич зайшов у магазин «Ромашка» на вул. Пилипа Орлика у Дрогобичі.

Чоловік замовив чай з лимоном. Однак, коли отримав свій напій, лимону там не побачив. Це обурило Гарасевича і він почав сваритися з продавчинею.

Під час конфлікту розлючений чоловік підійшов до жінки та вилив на неї свій гарячий чай. Внаслідок інциденту продавчиня отримала опіки обличчя І – II ступеня.

Під час розгляду цієї справи в суді адвокат Гарасевича подав заяву, де вказано, що його клієнт визнає свою провину.

Суддя Зоряна Павлів, яка розглядала цю справу, визнала Володимира Гарасевича винним в умисному заподіянні легких ушкоджень продавчині і оштрафувала його на 850 грн.