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Як змінився рівень IQ у студентів? Вчені здивували результатами дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як змінився рівень IQ у студентів? Вчені здивували результатами дослідження
Канадські вчені дослідили інтелектуальні здібності студентів
фото із відкритих джерел

Дослідники заявили, що викладачі унаверситетів мають зрозуміти: студентів більше не можна назвати якимись особливо обдарованими людьми, а тому необхідно скоригувати навчальні плани та академічні стандарти

Студенти перестали бути розумнішими за інших членів суспільства. Вчені з Канади дізналися, що інтелектуальний рівень студентів університетів знизився проти того, яким він був 70-80 років тому. Відтепер IQ студентів приблизно на тому ж рівні, що й у населення загалом.

У сучасній літературі з психології та нейропсихології – як у науковій, так і науково-популярній – можна знайти дані про те, що середній IQ студентів університетів був в діапазоні вище середнього, від 115 до 130 балів. Це значно вище, ніж у населення в середньому – приблизно 100 балів. Однак інформація щодо студентів, на якій базується наукова література, була зібрана у 1940-1950 роках.

Вчені з університетів Канади вирішили «оновити» ці дані. Своє дослідження вони опублікували у журналі Frontiers in Psychology. Автори провели метааналіз середніх показників IQ вибірок студентів коледжів та університетів, які були протестовані за допомогою шкали інтелекту Векслера з 1939 по 2022 рік. Дослідники з'ясували, що рівень IQ бакалаврів сьогодні перебуває в середньому на рівні 102 балів і, більш того, знижується приблизно на 0,2 бали щорічно. Планка інтелектуальних здібностей студентів, ясна річ, значно відрізняється  – залежно від навчального закладу.

Автори навіть знайшли пояснення цього явища. Річ у тому, що у 1930-х лише кілька відсотків населення вступали до коледжів та університетів, сьогодні ж це у більш-менш забезпечених країнах роблять більшість підлітків, які закінчили школу. За останні 100 років сильно збільшилася і сама кількість коледжів і вишів – у людей з'явився вибір, куди вступати, залежно не лише від своїх переваг та інтересів, а й від інтелектуальних здібностей.

Ці висновки, на думку дослідників, мають далекі перспективи. Вони вважають, що викладачі унаверситетів мають зрозуміти: студентів більше не можна назвати якимись особливо обдарованими людьми, а тому необхідно скоригувати навчальні плани та академічні стандарти.

По-друге, і роботодавцям варто врахувати, що вища освіта вже не вважається ознакою здібнішого розуму. Самим студентам необхідно усвідомити, що вступ до університету відтепер не можна назвати запрошенням приєднатися до якоїсь елітної групи.

Додамо, що тести визначення коефіцієнта інтелекту регулярно піддаються критиці з боку психологів і наукового співтовариства загалом. Так, знаменитий тест Айзенка дає високу оцінку відповідям людей із «усередненим» мисленням, тоді як справді видатна людина, ймовірно, дасть більш авторське та креативне вирішення того чи іншого завдання.

Ще частіше тести на інтелект критикують через те, що вони не враховують різні сторони цієї галузі. Наприклад, показують лише математичні здібності, але не враховують уміння розумітися на людях, емоційний інтелект. Найчастіше такі опитувальники можуть бути марними – наприклад, у випадку дітей. Тому що IQ дитини мало що говорить про перспективи її подальшого навчання та інтелектуального розвитку. Найчастіше діти, що «подають надії», стають дуже посередніми дорослими і, навпаки, діти, які не відрізнялися особливими здібностями в школі, раптом роблять блискучу кар'єру і досягають великих успіхів у майбутньому.

До слова, декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Вони стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це пише The Guardian. Серед позивачів – члени організації «Студенти проти антисемітизму». Вони звинувачують Гарвардський університет у порушенні громадянських прав студентів-євреїв.

Зазначається, що близько десятка студентів потенційно можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення правил протесту, пов’язаних з пропалестинською діяльністю. Пропалестинські протести спалахнули після 7 жовтня. Одного разу мітингарі зайняли корпус університету на цілу добу.

Гарвард поки офіційно не коментував позов на своєму офіційному сайті або на сторінках у соцмережах. А у відповіді The Guardian пресслужба університету сказала, що не коментує незавершені справи чи дії пропалестинських студентів.

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Теги: Канада освіта література студенти навчання наука населення вчені

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