Скільки кияни заплатять за грудневе тепло у домівках

Як грудневий холод відіб’ється у платіжках за тепло

Киянам доведеться більше заплатити

У грудні середньомісячна температура була майже на 6°С нижча, ніж у листопаді. Про це розповіли у «Київтеплоенерго», пише bigkyiv.com.

Так, за даними Укргідрометцентру в Києві середньомісячна температура у грудні 2021 року склала -1,6°С. Це на 6,4°С нижче порівняно з листопадом (+4,8°С). Через таке зниження температури у грудні споживання тепла будинками збільшилося на 16%, а середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн/м². Тоді як у листопаді – 22,6 грн/м².

Тепловики також пояснюють, що обсяги споживання теплової енергії будинками залежать не лише від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а й від енергоефективності будинку.

У будинках, де проведені заходи з енергоефективності за міськими програмами співфінансування, мешканці сплатили за опалення у грудні в середньому на 20% менше, ніж в інших будинках – близько 21 грн/м².

Нагадаємо, у 2021 році комунальні служби перерахували киянам за неякісно надані послуги 47,3 млн грн.

Як повідомлялося, розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі.

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