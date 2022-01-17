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    Скільки кияни заплатять за грудневе тепло у домівках

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    Як грудневий холод відіб&rsquo;ється у платіжках за тепло - Скільки кияни заплатять за грудневе тепло у домівках

    Як грудневий холод відіб’ється у платіжках за тепло

    фото з відкритих джерел

    Киянам доведеться більше заплатити

    У грудні середньомісячна температура була майже на 6°С нижча, ніж у листопаді. Про це розповіли у «Київтеплоенерго», пише bigkyiv.com.

    Так, за даними Укргідрометцентру в Києві середньомісячна температура у грудні 2021 року склала -1,6°С. Це на 6,4°С нижче порівняно з листопадом (+4,8°С). Через таке зниження температури у грудні споживання тепла будинками збільшилося на 16%, а середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн/м². Тоді як у листопаді – 22,6 грн/м².

    Тепловики також пояснюють, що обсяги споживання теплової енергії будинками залежать не лише від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а й від енергоефективності будинку.

    У будинках, де проведені заходи з енергоефективності за міськими програмами співфінансування, мешканці сплатили за опалення у грудні в середньому на 20% менше, ніж в інших будинках – близько 21 грн/м².

    Нагадаємо, у 2021 році комунальні служби перерахували киянам за неякісно надані послуги 47,3 млн грн.

    Як повідомлялося, розмір платіжки за комуналку зріс за рік майже вдвічі.

    В Україні з’явиться єдиний сервіс для комунальних послуг.

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    Теги: Київ гроші комуналка опалення Київтеплоенерго послуги
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    Скільки кияни заплатять за грудневе тепло у домівках