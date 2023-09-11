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Хто з українців може повторно отримати повістку: роз'яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто з українців може повторно отримати повістку: роз'яснення
Повістки про уточнення даних видаватимуться двом категоріям чоловіків
фото: volynnews

Деяких військовозобов'язаних можуть вдруге викликати до ТЦК 

З моменту повномасштабного вторгнення більшість чоловіків отримали повістку або добровільно прийшли до військкомату, але не були покликані, попри придатність до служби. У рамках проведення перевірки вони можуть повторно отримати повістку, розповіла прессекретар Черкаського ТЦК.

Вона нагадала, що, згідно з українським законодавством, уточнювати облікові дані у ТЦК необхідно протягом 7 днів після будь-яких змін, але не рідше ніж раз на 5 років.

Рішення ВЛК про стан здоров'я залишається дійсним протягом року, як і деякі види відстрочки. Наприклад, для навчання на рік, після чого потрібно надавати нову довідку, а бронювання діє протягом півроку або поки що існують підстави для нього.

Військовозобов'язані можуть отримати повістку повторно:

  • якщо ВЛК пройдена понад рік тому;
  • для перевірки облікових даних;
  • для перевірки даних про заброньованого працівника;
  • для перевірки обставин відстрочки;
  • для мобілізації.

Прессекретар ТЦК додала, що повістки про уточнення даних видаватимуться двом категоріям чоловіків. Це стосуватиметься військовозобов'язаних, які з якихось причин не з'явилися до військкомату для уточнення даних, а також внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт щодо мобілізації парламентаріїв та чиновників. У законопроєкті пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, що у Верховній Раді готують до ухвалення спеціальний закон, який забезпечить окремий режим тримання для тих, кого повертатимуть з-за кордону до України під час війни. Це дозволить запустити механізм екстрадиції насамперед для українських топкорупціонерів, а згодом черга надійде і до тих, хто переховується за кордоном від мобілізації. 

Теги: прессекретар військомат повістка мобілізація

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