Атака на Львівщину: є загиблий та постраждалі (фото, відео)

У напрямку регіону летіло 18 таких дронів

Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 19 вересня і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «Шахед». Зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, у напрямку регіону летіло 18 таких дронів. 15 із них збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала», – йдеться у повідомленні.

Козицький також зазначає, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. «Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали. Величезна вдячність нашим Силам ППО за те, що ці «шахеди» не забрали життя і домівки жителів області. Дякую рятувальникам та правоохоронцям, які оперативно прибули на місце подій і діють дуже злагоджено», – резюмував очільник регіону.

Також мер Львова Андрій Садорвий повідомив, що рятувальники знайшли загиблого. «На жаль під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено три складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія «Карітас-спес».

5 фото На весь екран









Зазначимо, що раніше Козицький повідомляв про постраждалого, який перебував у важкому стані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч та під ранок 19 вересня Повітряні сили інформували про загрозу ударних дронів.

Нагадаємо, російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Внаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі.

Триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.