Невідомі змінили розмітку на трасі держзначення під Чернівцями. Як відреагували у мережі

Українці підтримали тих, хто перефарбував розмітку для зручного з’їзду

Невідомі особи змінили розмітку на трасі М-19, а саме, на південному під’їзді до Чернівців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.

«До Служби відновлення надійшло повідомлення від правоохоронців про несанкціоноване демаркування дорожньої розмітки. Йдеться про навмисне зафарбовування суцільної лінії розмітки типу 1.3, що фактично дозволяло здійснювати повороти у місцях, де це заборонено чинним Проєктом організації дорожнього руху», – розповіли у службі.

Це сталося у межах населених пунктів Чагор та Коровія на трьох окремих ділянках траси М-19. Зазначено, що невідомі чорною фарбою частково перетворили суцільну лінію на переривчасту. У службі припустили, що це було зроблено з метою забезпечити зручніший під’їзд до об’єктів придорожньої інфраструктури.

фото: Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області

«Але навіть якщо йдеться про комерційний інтерес, самовільна зміна організації дорожнього руху – це порушення закону. Такі дії можуть тягнути за собою адміністративну або кримінальну відповідальність», - додали у відомстві.

Служба відновлення доручила підрядникам все виправити. Правоохоронці проводять перевірку.

Українці відреагували на це повідомлення, вступившись за тих, хто змінив розмітку на дорозі держзначення. Користувачі заявили, що чиновники протягом всієї ділянки виключили можливість заїзду у другорядні вулиці, де живуть люди.

Також вони заявили, що такою розміткою було створено аварійну ситуацію. Місцеві заявили, що жителі Чагра не можуть потрапити через це одразу на три вулиці.

фото: скріншот

«Проблема взагалі в організації схеми розміток і безпеки руху на ділянці Чагор-Коровія. Водії так роблять, тому що вибору не мають», – обурились користувачі.

фото: скріншот

