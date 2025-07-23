На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км

Антидроновий тунель дозволить цивільним безпечніше пересуватися ділянками доріг, які часто обстрілюють

На Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі, завершено будівництво першого антидронового тунелю. Про це повідомивляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова під час брифінгу.

«Ми побудували вже першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі протяжністю у 6,5 км. Маємо амбітний план будівництва більш, ніж 200 км такого безпечного шляху», – зазначив Федоров.

Зазначається, що метою цього проєкту є захист найнебезпечніших логістичних маршрутів від атак російських дронів, зокрема FPV-типу. Будівництво тривало у співпраці із запорізькою військовою бригадою, враховуючи її бойовий досвід.

Федоров зазначив, що антидроновий тунель дозволить цивільним безпечніше пересуватися ділянками доріг, які часто обстрілюють, а військовим – евакуйовувати поранених, доставляти боєприпаси й особовий склад на позиції з меншим ризиком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські інженерні війська активно встановлюють тисячі кілометрів антидронових коридорів на логістичних шляхах по всій лінії фронту. Ця ініціатива спрямована на захист українських військ та ключових маршрутів від постійної загрози ворожих безпілотників. Перший антидроновий коридор у Силах оборони з'явився на початку березня 2025 року в прикордонні Сумщини, у районах, куди відійшли українські війська з курського плацдарму, і де Росія намагається вести наступ. З того часу там було створено розгалужену мережу захисних коридорів, що помічають як військові, так і цивільні.

Сітки, або як їх називають мовою військових, захисні екрани, з’явилися в ЗСУ точково ще наприкінці 2022 року, ними на Бахмутському напрямку прикривали дефіцитні на той час артилерійські установки, надані партнерами з НАТО. У медіа можна відшукати фото російського «Ланцета», який при спробі атакувати британсько-американську гаубицю М777 заплутався у захисному покритті, розтягнутому над гарматою, і розколовся навпіл. Це була звичайна капронова сітка з уплетеним у неї сталевим дротом.