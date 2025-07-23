Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
фото: Іван Федоров / Telegram

Антидроновий тунель дозволить цивільним безпечніше пересуватися ділянками доріг, які часто обстрілюють

На Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі, завершено будівництво першого антидронового тунелю. Про це повідомивляє «Главком» з посиланням на заяву начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова під час брифінгу.

«Ми побудували вже першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі протяжністю у 6,5 км. Маємо амбітний план будівництва більш, ніж 200 км такого безпечного шляху», – зазначив Федоров.

Зазначається, що метою цього проєкту є захист найнебезпечніших логістичних маршрутів від атак російських дронів, зокрема FPV-типу. Будівництво тривало у співпраці із запорізькою військовою бригадою, враховуючи її бойовий досвід.

Федоров зазначив, що антидроновий тунель дозволить цивільним безпечніше пересуватися ділянками доріг, які часто обстрілюють, а військовим – евакуйовувати поранених, доставляти боєприпаси й особовий склад на позиції з меншим ризиком. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські інженерні війська активно встановлюють тисячі кілометрів антидронових коридорів на логістичних шляхах по всій лінії фронту. Ця ініціатива спрямована на захист українських військ та ключових маршрутів від постійної загрози ворожих безпілотників. Перший антидроновий коридор у Силах оборони з'явився на початку березня 2025 року в прикордонні Сумщини, у районах, куди відійшли українські війська з курського плацдарму, і де Росія намагається вести наступ. З того часу там було створено розгалужену мережу захисних коридорів, що помічають як військові, так і цивільні.

Сітки, або як їх називають мовою військових, захисні екрани, з’явилися в ЗСУ точково ще наприкінці 2022 року, ними на Бахмутському напрямку прикривали дефіцитні на той час артилерійські установки, надані партнерами з НАТО. У медіа можна відшукати фото російського «Ланцета», який при спробі атакувати британсько-американську гаубицю М777 заплутався у захисному покритті, розтягнутому над гарматою, і розколовся навпіл. Це була звичайна капронова сітка з уплетеним у неї сталевим дротом. 

Читайте також:

Теги: дрон Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти знову атакують Україну
Росіяни запустили нові групи БпЛА по Україні: куди прямують
21 липня, 06:30
Дрони стають величезною допомогою ЗСУ на фронті
Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
17 липня, 13:17
Рятувальники працюють над локалізацією пожеж
Атака на Вінницю: місто огорнув чорний дим (відео)
16 липня, 06:50
Російські удари завдали шкоди цивільній інфраструктурі
Понівечені школа та багатоповерхівки: з’явилися фото наслідків атаки на Самар
13 липня, 15:30
Деякі європейські виробники оборонної продукції стверджують, що їхня зброя пройшла «бойові випробування» після коротких польотів
Західні компанії «фальсифікують» бойові випробування дронів – The Telegraph
12 липня, 10:40
Добропілля потерпає від навали FPV-дронів. DeepState повідомив головну мету окупантів
Добропілля потерпає від навали FPV-дронів. DeepState повідомив головну мету окупантів
11 липня, 00:04
Наслідки нічної атаки на столицю
РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ
4 липня, 08:13
У Полтаві внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі
Дрони атакували два ТЦК у Полтаві: скільки військових постраждали (фото)
3 липня, 12:04
На світлинах видно вибиті внаслідок атаки вікна на заводі
Липецька область: стало відомо, який завод атакували дрони
3 липня, 06:44

Події в Україні

На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
Окупанти пошкодили енергообʼєкти на Сумщині. Президент розповів деталі
Окупанти пошкодили енергообʼєкти на Сумщині. Президент розповів деталі
У Кривому Розі через російську атаку пошкоджено два православні храми
У Кривому Розі через російську атаку пошкоджено два православні храми
ДБР почав розслідування падіння літака на Волині
ДБР почав розслідування падіння літака на Волині
Перша втрата Mirage-2000: Повітряні сили розкрили подробиці
Перша втрата Mirage-2000: Повітряні сили розкрили подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
26K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
8097
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4786
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2909
Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики

Новини

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Сьогодні, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua