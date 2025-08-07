Головна Київ Новини
У Києві на три дні змінять маршрути комунального транспорту: в чому причина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
фото: РБК-Україна

У «Київпастрансі» попросили врахувати зміну руху при плануванні маршрутів

В Києві з 22:00 8 серпня й орієнтовно до 8:00 11 серпня частково змінять рух тролейбуси № 37. Також можливі коригування в роботі автобусів № № 33 і 63, повідомляє «Главком» з посиланням на КП «Київпастранс».

У підприємстві перепросили за тимчасові незручності. Там зазначили, що коригування маршрутів пов'язані із заміною аварійної ділянки магістральної тепломережі на перетині вул. Шолом-Алейхема та вул. Мілютенка в напрямку руху до просп. Лісового.

Зокрема, транспорт курсуватиме наступними маршрутами:
тролейбус № 37 – від вул. Милославської до просп. Лісового за власним маршрутом, далі – вул. Мілютенка – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий (за маршрутом тролейбусів № 37-А), далі за власним маршрутом до вул. Милославської.

фото: Київпастранс

Якщо на місці робіт доведеться повністю перекрити рух усіх видів транспорту, автобуси курсуватимуть:

  • автобус № 33 – від станції метро «Лісова» до вул. Мілютенка за власним маршрутом, далі – вул. Василя Іваниса – вул. Кубанської України – вул. Шолом-Алейхема – вул. Мілютенка, далі за власним маршрутом. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 63 – від станції метро «Червоний Хутір» до вул. Шолом-Алейхема за власним маршрутом, далі – вул. Мілютенка – вул. Василя Іваниса – вул. Кубанської України – вул. Шолом Алейхема – вул. Мілютенка, далі за власним маршрутом. У зворотному напрямку без змін.
фото: Київпастранс

Нагадаємо, 6 серпня через сильну зливу та її наслідки в Києві спостерігались значні затримки у русі громадського транспорту. В той день проблеми виникли на кількох маршрутах трамваїв

Теги: Київ громадський транспорт транспорт

