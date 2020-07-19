Невідомі знайшли і вчинили самосуд над чоловіком з Дніпра, який жорстоко бив дівчину в маршрутці (фото)



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Невідомі дніпряни знайшли і покарали кривдника

Нападника вистежили «небайдужі громадяни» і пояснили йому, що так чинити не потрібно

У Дніпрі в маршрутці №101 у суботу, 18 липня 2020 року, стався неприємний інцидент. Пасажири побили дівчину, яка заплатила за два місця, тому що не хотіла, аби поруч хтось сидів. Сьогодні, 19 липня, з’явилася інформація про те, що невідомі дніпряни знайшли і покарали кривдника

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

«Нападника вистежили «небайдужі громадяни» і пояснили йому, що так чинити не потрібно», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, вчора дівчина, зайшовши в салон, заплатила за два місця і села на подвійне сидіння одна. Після цього з нею стали сваритися деякі пасажирки маршрутки.

Спочатку був великий скандал і ненормативна лексика. Далі чоловік, який сидів збоку на одинарному сидінні, встав й що є сили вдарив дівчину кілька разів кулаком по обличчю. Потім до побиття приєдналися й жінки. Вони тягали дівчину за волосся, били по обличчю і обзивали.

«Після чого дівчину витягли з маршрутки розірвали футболку і побили. Ніхто за неї не заступився і водій ніяк не відреагував», – повідомляє «Дніпро оперативний».

За даними дніпровської газети Наше Місто, свідки нападу на дівчину нібито викликали патрульних, але про те, чи хтось писав заяву до поліції, наразі не відомо.

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