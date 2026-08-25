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«Ніколи не знаєш, яку цукерку з коробки витягнеш». Адвокат Мудрої вразив стратегією захисту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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«Ніколи не знаєш, яку цукерку з коробки витягнеш». Адвокат Мудрої вразив стратегією захисту
Ірина Мудра показалася на засіданні з обрання їй запобіжного заходу
фото: кадри з відео

Захист Ірини Мудрої під час засідання у суді процитував фразу з фільму

Адвокат ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яку звинувачують в участі у злочинній організації, порівняв обрання розміру застави з цукерками. Про це він висловився під час судового засідання з обрання Мудрій запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді, розповідає «Главком».

Захист Ірини Мудрої під час засідання процитував метафору з американського фільму «Форрест Гамп»: «Життя як коробка цукерок: ніколи не знаєш, яку дістанеш». До слова, справа, у якій фігурує Мудра має відповідну назву «Форрест Гамп».

«Розпочати я хотів би з такої авторської моєї цитати, що життя – це коробка цукерок. Ніколи не знаєш, що ти отримаєш», – сказав адвокат.

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На думку представника експосадовиці, обрання їй розміру застави не має бути схожим на «лотерею», оскільки вона вперше опинилася під кримінальним переслідуванням. «Визначення розміру застави не має перетворюватися у цей вираз. Тобто коли людина піддається певному кримінальному розслідуванню і відносно неї вперше обирається запобіжний захід, на якому визначається розмір застави. Для такої людини цей розмір не має бути цукеркою, яку ти витягнеш і не знаєш, з яким вона смаком», – сказав адвокат.

Так, адвокат натякнув на те, що врешті обраний розмір застави для Ірини Мудрої не має бути непередбачуваним або ж необґрунтованим.

Нагадаємо, національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію із викриття злочинної організації. Правоохоронці назвали операцію «Форест Гамп», як один з американських фільмів.

Зрештою Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах спецоперації з ліквідації високорівневої корупції викрили групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. 

Зоештою колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

Як розповідав «Главком», Вищий антикорупційний суд продовжив обрання запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрій. Її звинувачують в участі у злочинній організації, яка легалізувала 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом.

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Теги: операція «Форест Гамп» НАБУ розслідування суд адвокат Вищий антикорупційний суд

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