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Розкрито причину зникнення колорадського жука в Україні: чи повернеться шкідник

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Розкрито причину зникнення колорадського жука в Україні: чи повернеться шкідник
Попри різке скорочення чисельності, говорити про зникнення колорадського жука не можна
колаж: glavcom.ua

Експертка пояснила, чому цього року в різних регіонах фіксують значно меншу чисельність жука на полях

Цього року в різних регіонах України помітно зменшилася чисельність колорадського жука. Водночас це явище не є постійним, і за сприятливих погодних умов шкідник може знову масово поширитися наступного сезону. Про це в коментарі «Главкому» заявила кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

За її словами, зменшення кількості колорадського жука спостерігають у різних областях. Зокрема, про це повідомляють навіть фахівці з Волині. Експертка пояснила, що на чисельність шкідника вплинув комплекс факторів. Одним із них стала сувора зима з глибоким промерзанням ґрунту, де зимує доросла форма жука. Крім того, весна була затяжною та холодною.

Однак головним фактором, за словами Олійник, стала екстремальна літня спека. «За температури повітря 35-37 градусів яйцекладка жука просто висихає, а личинки масово гинуть від зневоднення», – пояснила вона.

Ще одним чинником експертка назвала скорочення площ під картоплею в окремих регіонах. За її словами, на великих площах шкідник має більше можливостей для масового розмноження, тоді як зменшення посівів сприяє зниженню його чисельності.

Попри різке скорочення чисельності, говорити про зникнення колорадського жука не можна. Олійник наголошує, що це тимчасове явище, оскільки популяція шкідника має високий потенціал до відновлення.

«Жук назавжди не зникне», – наголосила експертка.

Щоб не допустити масового поширення шкідника, за її словами, необхідна системна боротьба. Зокрема, важливо чергувати інсектициди, щоб у жука не формувалася резистентність до певних препаратів.

Якщо наступного року встановляться помірно теплі та вологі погодні умови, чисельність колорадського жука, ймовірно, знову зросте.

Варто нагадати, що експерти зробили сумний прогноз по врожаю картоплі в Україні.

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Теги: продукти ціни фермерство

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Суспільство

Розкрито причину зникнення колорадського жука в Україні: чи повернеться шкідник
Розкрито причину зникнення колорадського жука в Україні: чи повернеться шкідник
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