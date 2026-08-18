Суд залишив під вартою режисера Білоуса з можливістю застави

Підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці

Суд залишив під вартою режисера та ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса. Проте йому призначено заставу. Про це повідомило адвокатське об'єднання «Клочков та партнери», яке представляє інтереси режисера, передає «Главком».

17 серпня в Шевченківському районному суді відбулося чергове засідання у справі Білоуса. За словами об’єднання, потерпілі на судове засідання не з’явилися, його проводили за участі їхніх адвокаток.

За рішенням суду підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Також суд визначив суму застави для Білоуса розміром майже 5 млн грн.

«Суд визначив суму застави, як альтернативи перебуванню під вартою в розмірі 1500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 4 992 000 грн. Так, визначена судом сума застави, внаслідок внесення якої Андрія Білоуса буде звільнено з під варти, для родини Білоуса є непосильною і внести її самостійно родина можливості не має. Однак, сам факт надання такої можливості є свідченням того, що суд почув сторону захисту і через майже 10 місяців перебування Білоуса А. Ф. під вартою дав останньому надію з під варти вийти», – наголосили адвокати.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат.

До слова, дружина режисера Ірина Білоус опублікувала звернення до Офісу Генерального прокурора та висловилася про підозру свого чоловіка. Ірина Білоус закликала припинити «катування» свого чоловіка. Жінка стверджує, що Андрія Білоуса тримають у СІЗО за необґрунтованою підозрою.

Як повідомлялося, ексдиректор Молодого театру, викладач університету Карпенка-Карого, режисер Андрій Білоус, який перебуває під вартою, заявив про написання книги та розповів про свій стан і думки.